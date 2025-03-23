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عربي-دولي

هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب شمال غرب الجزائر

Lebanon 24
23-03-2025 | 17:28
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سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية مستغانم شمال غرب البلاد في حدث هو الثاني من نوعه في البلاد خلال 6 أيام.
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وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، في بيان، إن "هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على مقياس ريختر وقعت على بعد 18 كيلومتر شمال شرق مدينة بوغالم في ولاية مستغانم".


ولم يبلغ عن تسجيل أي خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وقبل ستة أيام، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات، الثلاثاء الماضي، ولاية المدية على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما شعر بالزلزال سكان عدة ولايات مجاورة.

ومن حين لآخر يتعرض شمال الجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط لهزات أرضية، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف عادة خسائر مادية أو بشرية. (روسيا اليوم)
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