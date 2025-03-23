هزة أرضية بقوة 3.9 درجات تضرب شمال غرب الجزائر

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سجل مركز في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية مستغانم شمال غرب البلاد في حدث هو الثاني من نوعه في البلاد خلال 6 أيام.وقال مركز في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، في بيان، إن "هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على مقياس ريختر وقعت على بعد 18 كيلومتر مدينة بوغالم في ولاية مستغانم".ولم يبلغ عن تسجيل أي خسائر بشرية ولا أضرار مادية.وقبل ستة أيام، ضرب بقوة 5.1 درجات، الثلاثاء الماضي، ولاية المدية على بعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة ، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية، كما شعر بالزلزال سكان عدة ولايات مجاورة.ومن حين لآخر يتعرض شمال المطل على البحر المتوسط لهزات أرضية، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف عادة خسائر مادية أو بشرية. (روسيا اليوم)