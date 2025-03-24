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عربي-دولي

"بلا ندم".. عودة سفير جنوب أفريقيا المطرود من واشنطن

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:57
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حظي سفير جنوب أفريقيا، الذي طردته إدارة الرئيس دونالد ترامب من الولايات المتحدة وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه، باستقبال الأبطال لدى عودته إلى بلاده يوم الأحد، حيث تجمع المئات من مؤيديه في المطار لاستقباله وقاموا بأداء الأناشيد والأغانى للإشادة به.
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وقال السفير إبراهيم رسول في كيب تاون بعد طرده من واشنطن وسط اتهامات بأنه "سياسي عنصري" يكره ترامب، "لم نختر العودة إلى الوطن، لكننا نعود بلا أي ندم".

وأحاطت الحشود في مطار كيب تاون الدولي، بالسفير إبراهيم رسول وزوجته روزيدا لدى وصولهما إلى صالة الوصول في مسقط رأسهما، حيث كانا يحتاجان إلى حراسة من جانب الشرطة لمساعدتهما على شق طريقهما عبر المبنى.

 ونقلت أسوشيتد برس عن رسول قوله لمؤيديه بينما كان يتحدث إليهم من خلال مكبر صوت: "إن إعلان المرء شخصا غير مرغوب فيه يهدف إلى إذلاله (...) لكن عندما يعود إلى حشود مثل هذه، وبمثل هذه الحفاوة، فإنني سأرتدي شارة الشخص غير المرغوب فيه كوسام للكرامة".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن سفير جنوب أفريقيا لم يعد مرحبا به في الولايات المتحدة

واتهم روبيو ، في منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن إبراهيم رسول بأنه "سياسي عنصري" يكره الرئيس الأميركي، وأعلن أنه "شخص غير مرغوب فيه". (سكاي نيوز)
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