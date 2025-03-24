"بلا ندم".. عودة سفير جنوب أفريقيا المطرود من واشنطن

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حظي سفير جنوب أفريقيا، الذي طردته إدارة الرئيس دونالد من وأعلنته شخصا غير مرغوب فيه، باستقبال الأبطال لدى عودته إلى بلاده يوم الأحد، حيث تجمع المئات من مؤيديه في المطار لاستقباله وقاموا بأداء الأناشيد والأغانى للإشادة به.وقال السفير إبراهيم رسول في كيب تاون بعد طرده من وسط اتهامات بأنه "سياسي عنصري" يكره ، "لم نختر العودة إلى الوطن، لكننا نعود بلا أي ندم".وأحاطت الحشود في مطار كيب تاون الدولي، بالسفير إبراهيم رسول وزوجته روزيدا لدى وصولهما إلى صالة الوصول في مسقط رأسهما، حيث كانا يحتاجان إلى حراسة من جانب الشرطة لمساعدتهما على شق طريقهما عبر المبنى.ونقلت أسوشيتد برس عن رسول قوله لمؤيديه بينما كان يتحدث إليهم من خلال مكبر صوت: "إن إعلان المرء شخصا غير مرغوب فيه يهدف إلى إذلاله (...) لكن عندما يعود إلى حشود مثل هذه، وبمثل هذه الحفاوة، فإنني سأرتدي شارة الشخص غير المرغوب فيه كوسام للكرامة".وكان الأميركي ماركو روبيو، قال في وقت سابق من الجاري، إن سفير جنوب أفريقيا لم يعد مرحبا به في .واتهم روبيو ، في منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن إبراهيم رسول بأنه "سياسي عنصري" يكره الرئيس الأميركي، وأعلن أنه "شخص غير مرغوب فيه". (سكاي نيوز)