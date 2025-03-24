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عربي-دولي
مقتل 6 من الشرطة الكينية في هجوم لحركة الشباب الصومالية
Lebanon 24
24-03-2025
|
01:42
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قُتل ستة من عناصر الشرطة الكينية على أيدي مسلحين يعتقد
أنهم
ينتمون لحركة الشباب الصومالية المتطرفة، شنوا هجوما على قاعدة لقوات
الاحتياط
الأحد، وفق الشرطة.
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وهاجم المسلحون قاعدة الشرطة في بيامادو بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال، على ما قال متحدث للصحافيين.
وقال المتحدث إن "المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر".
وأكدت الشرطة مقتل ستة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.
ولاحقا، أفاد المتحدث بمقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة.
وتتواجد الحركة في غابة
بوني
الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وكثيرا ما تخوض اشتباكات مع القوات الكينية. (سكاي نيوز)
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