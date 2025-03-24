مقتل 6 من الشرطة الكينية في هجوم لحركة الشباب الصومالية

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قُتل ستة من عناصر الشرطة الكينية على أيدي مسلحين يعتقد ينتمون لحركة الشباب الصومالية المتطرفة، شنوا هجوما على قاعدة لقوات الأحد، وفق الشرطة.وهاجم المسلحون قاعدة الشرطة في بيامادو بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال، على ما قال متحدث للصحافيين.وقال المتحدث إن "المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر".وأكدت الشرطة مقتل ستة من عناصرها وإصابة أربعة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.ولاحقا، أفاد المتحدث بمقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة.وتتواجد الحركة في غابة الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وكثيرا ما تخوض اشتباكات مع القوات الكينية. (سكاي نيوز)