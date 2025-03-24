الكرملين يؤكد التفاهم مع واشنطن حول تسوية حرب أوكرانيا

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قال الكرملين إن هناك تفاهماً مشتركاً بين والولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى المضي قدماً للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا لكن لا تزال هناك الكثير من نقاط الاختلاف التي تحتاج إلى حل.وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضات في بين موسكو وواشنطن تركز على مسائل فنية من مبادرة البحر الأسود المتعلقة بأمن الملاحة في .ويعقد وفدان من والولايات المتحدة اليوم الاثنين محادثات في الرياض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.وصرح المتحدث، أن مسألة مبادرة البحر الأسود والجوانب ذات الصلة المرتبطة بها مدرجة على جدول أعمال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض.وقال بيسكوف للصحافيين: "إننا ننطلق من أنه على جدول الأعمال اليوم مسألة مبادرة البحر الأسود وكل الجوانب المتعلقة باستئناف هذه المبادرة".وأكد أن اقتراح مناقشة مبادرة البحر الأسود في الرياض جاء من الرئيس الأميركي دونالد ، بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتابع: "إذا كنتم تتذكرون مبادرة البحر الأسود في شكلها السابق... كان هناك جزء كبير إلى حد ما من الالتزامات تجاه بلدنا، والتي، بالمناسبة، لم يتم الوفاء بها في المرة الأخيرة. لذلك، سيكون هذا أيضاً على جدول الأعمال اليوم".