Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يؤكد التفاهم مع واشنطن حول تسوية حرب أوكرانيا

Lebanon 24
24-03-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1337796-638784187253035801.png
Doc-P-1337796-638784187253035801.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الكرملين إن هناك تفاهماً مشتركاً بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى المضي قدماً للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا لكن لا تزال هناك الكثير من نقاط الاختلاف التي تحتاج إلى حل.
Advertisement

وأضاف  المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المفاوضات في السعودية بين موسكو وواشنطن تركز على مسائل فنية من بينها مبادرة البحر الأسود المتعلقة بأمن الملاحة في المنطقة.

ويعقد وفدان من روسيا والولايات المتحدة اليوم الاثنين محادثات في الرياض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وصرح المتحدث، أن مسألة مبادرة البحر الأسود والجوانب ذات الصلة المرتبطة بها مدرجة على جدول أعمال المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض.

وقال بيسكوف للصحافيين: "إننا ننطلق من أنه على جدول الأعمال اليوم مسألة مبادرة البحر الأسود وكل الجوانب المتعلقة باستئناف هذه المبادرة".

وأكد أن اقتراح مناقشة مبادرة البحر الأسود في الرياض جاء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بموافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع: "إذا كنتم تتذكرون مبادرة البحر الأسود في شكلها السابق... كان هناك جزء كبير إلى حد ما من الالتزامات تجاه بلدنا، والتي، بالمناسبة، لم يتم الوفاء بها في المرة الأخيرة. لذلك، سيكون هذا أيضاً على جدول الأعمال اليوم".
مواضيع ذات صلة
الكرملين: هناك تفاهم مشترك مع واشنطن بشأن الاستعداد للتحرك نحو تسوية
lebanon 24
24/03/2025 16:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: واشنطن لم تقدم أي اقتراحات حتى الآن لتسوية حرب أوكرانيا
lebanon 24
24/03/2025 16:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض بشأن السلام مع أوكرانيا
lebanon 24
24/03/2025 16:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: نتفق مع روبيو أن الصراع في أوكرانيا حرب بالوكالة
lebanon 24
24/03/2025 16:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:47 | 2025-03-24
09:31 | 2025-03-24
09:15 | 2025-03-24
09:01 | 2025-03-24
09:00 | 2025-03-24
08:49 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24