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عربي-دولي
"من ضمنها "Bolt".. دولة عربية تفكك شبكة غسل أموال لشركات تدير خدمة التاكسي!
Lebanon 24
24-03-2025
|
12:42
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أعلنت السلطات التونسية، يوم الاثنين، تفكيك شبكة غسيل أموال وتهرب ضريبي لشركات تدير خدمة التاكسي عبر تطبيقات ذكية.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان "في إطار جهود مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال، تمكنت الوحدة
الوطنية
للبحث في الجرائم المالية من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي)".
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وأضافت: "تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مزورة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتدابير الجاري العمل بها".
ووفق الحرس الوطني "أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار (4 ملايين دولار) بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات (سجل الشركات) وإغلاق مقراتها الاجتماعية".
ولم تورد وزارة
الداخلية
أسماء الشركات المعنية، غير أن مصدرا مطلعا على الملف أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الشركات المشمولة بالقرار "بولت" ومقرها في إستونيا وهي ناشطة في كثير من دول العالم.
ووفق إعلام محلي تونسي تنشط في تونس عدة
شركات
تكسي بالتطبيقات الذكية منها "بولت" (Bolt) و "اين درايفر" و"يسير" و"تكسي 216". (روسيا اليوم)
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