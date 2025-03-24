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برشقة صاروخية.. "سرايا القدس" تقصف مستوطنات غلاف غزة

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:43
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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مساء الاثنين، أنها قصفت مستوطنات سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومستوطانت غلاف غزة برشقة صاروخية.
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ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت وزيكيم ومناطق أخرى بغلاف غزة الشمالي.

هذا، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أنه وفي أعقاب الإنذارات التي أطلقت في منطقة غلاف غزة عند الساعة 19:02، اعترض سلاح الجو صاروخين أطلقا من شمال غزة تجاه مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.




 
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