برشقة صاروخية.. "سرايا القدس" تقصف مستوطنات غلاف غزة

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ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.من جهتها، أفادت الجبهة بأن صفارات الإنذار دوت في سديروت وزيكيم ومناطق أخرى بغلاف غزة .هذا، وأكد الجيش في بيان مقتضب، أنه وفي أعقاب الإنذارات التي أطلقت في منطقة غلاف غزة عند الساعة 19:02، اعترض الجو صاروخين أطلقا من شمال غزة تجاه مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.