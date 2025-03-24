فنلندا... مطالبات باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية

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دعا أكثر من 10 آلاف شخص في فنلندا الإذاعة العامة في البلاد (واي. إل .إي) للضغط من أجل منع من المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" بسبب الحرب في غزة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".وتلقت الإذاعة عريضتين للمطالبة بالضغط على اتحاد الإذاعات الأوروبية الذي ينظم الحدث لمنع من المشاركة، وفق ما ذكرت شبكة صمود الفلسطينية الفنلندية التي قدمت العريضتين.ووقع على إحدى العريضتين أكثر من 500 متخصص في مجال الموسيقى والثقافة، جمعت العريضة الثانية أكثر من 10 آلاف .وقبل أقل من شهرين على انطلاق "يوروفيجن"، أحد أكبر العروض التلفزيونية المباشرة السنوية في العالم وينظم هذا العام في مدينة بازل السويسرية، دعا الموقعون الإذاعة العامة الفنلندية لسحب المتسابق الفنلندي من المنافسة إذا شاركت .وقال الموقعون: "منح دولة ارتكبت إبادة وتطبق سياسات الاحتلال فرصة لتحسين صورتها تحت غطاء مسابقة موسيقية يخالف قيمنا".تم اختيار يوفال رافائيل، وهي ناجية من هجوم حماس في 7 تشرين الاول 2023، لتمثل في مسابقة "يوروفيجن" لهذا العام.واحتج الآلاف العام الماضي في مدينة مالمو السويدية ضد مشاركة في هذا الحدث. (الوكالة الوطنية)