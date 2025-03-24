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عربي-دولي

فنلندا... مطالبات باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:30
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دعا أكثر من 10 آلاف شخص في فنلندا هيئة الإذاعة العامة في البلاد (واي. إل .إي) للضغط من أجل منع إسرائيل من المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" بسبب الحرب في غزة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وتلقت هيئة الإذاعة عريضتين للمطالبة بالضغط على اتحاد الإذاعات الأوروبية الذي ينظم الحدث لمنع إسرائيل من المشاركة، وفق ما ذكرت شبكة صمود الفلسطينية الفنلندية التي قدمت العريضتين.

ووقع على إحدى العريضتين أكثر من 500 متخصص في مجال الموسيقى والثقافة، في حين جمعت العريضة الثانية أكثر من 10 آلاف توقيع.

وقبل أقل من شهرين على انطلاق "يوروفيجن"، أحد أكبر العروض التلفزيونية المباشرة السنوية في العالم وينظم هذا العام في مدينة بازل السويسرية، دعا الموقعون هيئة الإذاعة العامة الفنلندية لسحب المتسابق الفنلندي من المنافسة إذا شاركت إسرائيل.

وقال الموقعون: "منح دولة ارتكبت إبادة وتطبق سياسات الاحتلال فرصة لتحسين صورتها تحت غطاء مسابقة موسيقية يخالف قيمنا".

تم اختيار يوفال رافائيل، وهي ناجية من هجوم حماس في 7 تشرين الاول 2023، لتمثل إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" لهذا العام.

واحتج الآلاف العام الماضي في مدينة مالمو السويدية ضد مشاركة إسرائيل في هذا الحدث. (الوكالة الوطنية)
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