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بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:11
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دوّت صافرات الإنذار، مساء يوم الاثنين، في عدة مناطق إسرائيلية بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عشرات المستوطنات والمواقع دوت فيها صافرات الإنذار إضافة لتل أبيب والقدس، عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.
 
وذكر الجيش الاسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أورشليم القدس والمركز وتل أبيب نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشار إلى أنّه نجح في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بواسطة منظومة آرو حيتس قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية

وأفاد بأن الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن مواقع سقوط محتملة.

ودعت الشرطة السكان للبقاء قرب المناطق المحمية، وتجنب الاقتراب من بقايا الصواريخ، والإبلاغ الفوري عبر مركز الطوارئ.

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