بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عشرات المستوطنات والمواقع دوت فيها صافرات الإنذار إضافة لتل أبيب والقدس، عقب إطلاق الصاروخ من اليمن.

لحظة تفعيل صافرات الإنذار في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بعد إطلاق من اليمن. pic.twitter.com/mv6amqUCdB

لحظة تفعيل صافرات الإنذار في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بعد إطلاق من اليمن. pic.twitter.com/B3l7pLFDRg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025

سماء الخليل بعد إطلاق من اليمن ومحاولات الاحتلال اعتراضه. pic.twitter.com/JsYXYR6Lcm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025

وذكر الجيش الاسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أورشليم والمركز وتل أبيب نتيجة إطلاق من اليمن.وأشار إلى أنّه نجح في اعتراض أطلق من اليمن بواسطة منظومة آرو حيتس قبل دخوله الأجواء .وأفاد بأن الشرطة تقوم بتمشيط بحثا عن مواقع سقوط محتملة.ودعت الشرطة السكان للبقاء قرب المناطق المحمية، وتجنب الاقتراب من بقايا الصواريخ، والإبلاغ الفوري عبر مركز الطوارئ.