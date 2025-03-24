بالفيديو.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

لحظة تفعيل صافرات الإنذار في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/mv6amqUCdB
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025
لحظة تفعيل صافرات الإنذار في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/mv6amqUCdB
لحظة تفعيل صافرات الإنذار في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/B3l7pLFDRg
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025
لحظة تفعيل صافرات الإنذار في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/B3l7pLFDRg
سماء الخليل بعد إطلاق صاروخ من اليمن ومحاولات الاحتلال اعتراضه. pic.twitter.com/JsYXYR6Lcm
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 24, 2025
سماء الخليل بعد إطلاق صاروخ من اليمن ومحاولات الاحتلال اعتراضه. pic.twitter.com/JsYXYR6Lcm