الأمم المتحدة تقلص نطاق عملياتها في غزة

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قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقليص وجود في غزة على خلفية مقتل موظفين أممين إثر استئناف حرب الإبادة الجماعية على القطاع.وفي تصريحات صحفية، الاثنين، أشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، إلى أن نفذت الأسبوع الماضي "هجمات مروعة" أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، من بينهم موظفون تابعون للأمم المتحدة.وتطرق إلى عدم سماح بعبور المساعدات منذ مطلع آذار الجاري.وتابع: لهذا السبب، اضطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بتقليص وجود في غزة.وأوضح أن هذا يأتي "رغم تزايد احتياجات المدنيين للمساعدات والحماية".وأكد أن لن تغادر غزة وستواصل تقديم المساعدات لضمان حياة المدنيين وحمايتهم. (الاناضول)