Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تقلص نطاق عملياتها في غزة

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1338018-638784462007422990.jpg
Doc-P-1338018-638784462007422990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقليص وجود المنظمة في غزة على خلفية مقتل موظفين أممين إثر استئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
Advertisement

وفي تصريحات صحفية، الاثنين، أشار ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، إلى أن إسرائيل نفذت الأسبوع الماضي "هجمات مروعة" أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، من بينهم موظفون تابعون للأمم المتحدة.

وتطرق إلى عدم سماح إسرائيل بعبور المساعدات الإنسانية منذ مطلع  آذار الجاري.

وتابع: لهذا السبب، اضطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بتقليص وجود المنظمة في غزة.

وأوضح أن هذا القرار يأتي "رغم تزايد احتياجات المدنيين للمساعدات الإنسانية والحماية".

وأكد أن الأمم المتحدة لن تغادر غزة وستواصل تقديم المساعدات لضمان حياة المدنيين وحمايتهم. (الاناضول)

 
مواضيع ذات صلة
رويترز: الأمم المتحدة تقلص نطاق عملياتها في غزة
lebanon 24
25/03/2025 01:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: خفض المساعدات الأميركية يجبر منظمة يونيسف على تقليص برامج التغذية في لبنان
lebanon 24
25/03/2025 01:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الأمم المتحدة تعلق عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بسبب احتجاز الحوثيين موظفين تابعين لها
lebanon 24
25/03/2025 01:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعلق عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بسبب احتجاز الحوثيين موظفين من المنظمة
lebanon 24
25/03/2025 01:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:50 | 2025-03-24
17:34 | 2025-03-24
17:14 | 2025-03-24
17:00 | 2025-03-24
16:53 | 2025-03-24
16:53 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24