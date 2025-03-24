ممثل "درجة ثانية".. ترامب يشن هجومًا لاذعًا على نجم هوليوود!

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وظهر جورج في برنامج "60 دقيقة" للترويج لمسرحية "ليلة سعيدة وحظ سعيد" على مسرح برودواي، والمستوحاة من فيلمه المرشح لجائزة الأوسكار عام 2005.وتحدث ، عن قرار سحب دعمه لجو بايدن، وقال إن "المعركة بين الحكومة والصحافة صراع طويل الأمد".في تعليقات نارية أعقبت ظهور الشهير في برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلا: "لماذا تعرض 60 دقيقة التي فقدت مصداقيتها، تقريرا مداهنا عن جورج ، نجم سينمائي متواضع".وأضاف: "دافع عن انتخاب جو بايدن بقوة، ثم تخلى عنه بعد المناظرة، ولاحقا بدا أنه نفذ أوامر معسكر أوباما لدعم كامالا، ليكتشف أن ذلك لن ينجح".ولم يكتف ترامب بالهجوم على ، بل جدد هجومه على قناة "سي بي إس"، مشيرا إلى "دعواه القضائية بـ23 مليون ضدها بتهمة التدخل في الانتخابات"، موضحا أنها "زيفت إجابات في مقابلة هاريس".من جانبه، لم يتراجع وأكد أنه في 60 دقيقة صدم بحالة بايدن الضعيفة في جمع تبرعات بهوليوود حزيران 2024، قائلا: "تربيت على قول الحقيقة، رأيته عن قرب وشعرت بجبن حزبي في التستر على ذلك، وكان علي التحدث".