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عربي-دولي

ممثل "درجة ثانية".. ترامب يشن هجومًا لاذعًا على نجم هوليوود!

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:13
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شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على نجم هوليوود جورج كلوني الحائز جائزة الأوسكار، واصفا إياه بـ"نجم سينمائي من الدرجة الثانية".
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وظهر جورج كلوني في برنامج "60 دقيقة" للترويج لمسرحية "ليلة سعيدة وحظ سعيد" على مسرح برودواي، والمستوحاة من فيلمه المرشح لجائزة الأوسكار عام 2005.

وتحدث كلوني، عن قرار سحب دعمه لجو بايدن، وقال كلوني إن "المعركة بين الحكومة والصحافة صراع طويل الأمد".

في تعليقات نارية أعقبت ظهور الممثل الشهير في برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلا: "لماذا تعرض 60 دقيقة التي فقدت مصداقيتها، تقريرا مداهنا عن جورج كلوني، نجم سينمائي متواضع".

وأضاف: "دافع عن انتخاب جو بايدن بقوة، ثم تخلى عنه بعد المناظرة، ولاحقا بدا أنه نفذ أوامر معسكر أوباما لدعم كامالا، ليكتشف أن ذلك لن ينجح".

ولم يكتف ترامب بالهجوم على كلوني، بل جدد هجومه على قناة "سي بي إس"، مشيرا إلى "دعواه القضائية بـ23 مليون دولار ضدها بتهمة التدخل في الانتخابات"، موضحا أنها "زيفت إجابات في مقابلة هاريس".

من جانبه، لم يتراجع كلوني وأكد أنه في 60 دقيقة صدم بحالة بايدن الضعيفة في جمع تبرعات بهوليوود حزيران 2024، قائلا: "تربيت على قول الحقيقة، رأيته عن قرب وشعرت بجبن حزبي في التستر على ذلك، وكان علي التحدث".

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