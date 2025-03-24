بيان قطري بعد إعلان إسرائيل إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين

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أدانت دولة قطر بأشد العبارات إعلان عن إنشاء تستهدف تهجير من قطاع غزة، ومصادقته على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات.وشددت دولة قطر -في بيان صادر عن الخارجية القطرية- على أن تهجير بأي صورة من الصور يشكل انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي، كما أن توسيع المستوطنات يمثل استهتارا بقرارات الشرعية ، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.وطالب بضرورة تضامن المجتمع الدولي بقوة من أجل إلزام الاحتلال بالامتثال لإرادة وإنهاء الحرب الوحشية على قطاع غزة فورا.وجددت الخارجية القطرية على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. (روسيا اليوم)