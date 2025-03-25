Advertisement

عربي-دولي

استهدفت مخازن أسلحة ومخابئ تحت الأرض.. غارات أميركية عنيفة على صعدة معقل الحوثيين

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1338134-638784813903737091.jpg
Doc-P-1338134-638784813903737091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنت المقاتلات الأميركية، مساء أمس الاثنين، نحو 13 غارة جوية على ثكنات ومخابئ عسكرية ومخازن أسلحة للحوثيين في مديريتي الصفراء وكِتاف.

مخازن أسلحة ومخابئ تحت الأرض
وأوضحت مصادر "العربية/الحدث" أن القصف طال منطقي عكوان والعصائد القريبة من معسكر كهلان شمال شرقي مدينة صعدة.
Advertisement

فيما أعقبت الغارات انفجارات عنيفة، يُعتقد أنها ناجمة عن تدمير مخازن أسلحة ومخابئ تحت الأرض كان يستخدمها الحوثيون.

من جهتها، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الغارات استهدفت أيضاً تحصينات تحت الأرض يعتقد أن بعض قادة الحوثيين يتحصنون فيها، وذلك ضمن عملية تصعيد أميركية للضربات الجوية على معاقلهم في صعدة.

موقع لمنشأة عسكرية حوثية كبرى
من جانبها، أفادت مصادر قبلية بأن منطقة آل مقبل في مديرية كتاف تعتبر موقعاً لمنشأة عسكرية حوثية كبرى، وترتبط بقاعدة عسكرية سرية أنشأها الحوثيون تحت الأرض في وادي العشاش، وهي قريبة من خط الإمداد عبر الطريق الرئيس الرابط بين منشآت عسكرية في مديرية الصفراء شمال مدينة صعدة ومركز المحافظة.

إلى ذلك، يرى خبراء عسكريون أن تصعيد الضربات الأميركية على محافظة صعدة ربما يستند إلى قاعدة بيانات ومعلومات استخبارية حددت بنك أهداف حيوية يقود تدميرها إلى إضعاف القدرات العسكرية الحوثية المهددة لأمن الملاحة والسفن الأميركية، فضلاً عن تعقب وضرب قادة الحوثيين الذين لجأوا إلى تحصينات بنوها في مناطقهم خلال السنوات الماضية.

ضربات جوية كثيفة
يذكر أنه منذ 15 آذار الحالي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن، مستهدفة مواقعهم ومخازن أسلحتهم وقياداتهم.

فيما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء الفائت، بالقضاء على الحوثيين، محذراً إيران من استمرار تقديم الدعم لهم.(العربية)


مواضيع ذات صلة
أكثر من 10 غارات أميركية عنيفة على مواقع للحوثيين في صعدة (العربية)
lebanon 24
25/03/2025 08:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربات أميركية جديدة تستهدف معاقل الحوثيين في صعدة (فيديو)
lebanon 24
25/03/2025 08:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام حوثية: 8 غارات أميركية استهدفت محيط مدينة صعدة في اليمن
lebanon 24
25/03/2025 08:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام حوثي: غارات أميركية تستهدف محافظة صعدة في اليمن
lebanon 24
25/03/2025 08:18:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:26 | 2025-03-25
06:14 | 2025-03-25
06:06 | 2025-03-25
06:04 | 2025-03-25
05:58 | 2025-03-25
05:52 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24