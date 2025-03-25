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نائب وزير الخارجية البولندي يعترف بإدمانه الكحول

Lebanon 24
25-03-2025 | 04:21
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اعترف نائب وزير الخارجية البولندي ونائب رئيس حزب اليسار أندريه شينا بأنه يعاني من مشكلات مع الكحول، إلا أنه "خضع للعلاج" على حد تعبيره.
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جاء ذلك وفقا لتغريدة نشرها شينا بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "أود إبلاغكم بأنني واجهت مشكلة مع إدمان الكحول. إلا أنني وبفضل دعم عائلتي وأصدقائي، وخاصة الطبيبين ب. رورونوفيتش ود. ورونوفيتش، إضافة إلى فريق المعالجين النفسيين، استعدت صحتي. وأعتذر لكل من تأثر بمشكلتي".
وأوضح جهاز الأمن الداخلي (الجهاز السري البولندي) خضوع المسؤول البولندي للعلاج.

جاء ذلك ردا على مقال بصحيفة "غازيتا فيبورتشا" بتاريخ 17 آذار، تناول ظهور شينا في فعاليات عمل وهو في حالة سكر.

وقد تولى شينا منصب نائب وزير خارجية بولندا في 13 كانون الاول 2023، حيث يشرف على الشرق الأوسط وإفريقيا. (روسيا اليوم)
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