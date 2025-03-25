اشتباكات جنوب سوريا.. الجيش الإسرائيلي يعلن التصدي لمسلحين

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أعلن الجيش أنه تبادل إطلاق النار مع عدد من المسلحين جنوب الثلاثاء.وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن قوات الجيش صدَّت عددًا من المسلحين والذين أطلقوا النار نحو القوات في منطقة جنوبي ، حيث ردَّت القوات بإطلاق النار ومن ثم هاجمت مسيّرة إسرائيلية المسلحين السوريين، مؤكدا أن الجيش حقق عددًا من الإصابات بين المسلحين السوريين.وتعرضت بلدة كويا غربي لقصف إسرائيلي خلَّف 7 قتلى على الأقل وعددًا من الإصابات بين سكان البلدة.وبحسب شبكة "درعا 24"، حاولت قوة الجيش التوغل في كويا عبر ، إلا أن شبانًا من القرية اشتبكوا مع الجيش وتصدوا له؛ ما أجبره على التراجع، قبل أن تهاجم القرية وتقوم بقصفها. (ارم نيوز)