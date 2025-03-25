Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات جنوب سوريا.. الجيش الإسرائيلي يعلن التصدي لمسلحين

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1338312-638785099341901803.jpg
Doc-P-1338312-638785099341901803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تبادل إطلاق النار مع عدد من المسلحين جنوب سوريا صباح اليوم الثلاثاء.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن قوات الجيش الإسرائيلي صدَّت عددًا من المسلحين والذين أطلقوا النار نحو القوات الإسرائيلية في منطقة جنوبي سوريا، حيث ردَّت القوات بإطلاق النار ومن ثم هاجمت مسيّرة إسرائيلية المسلحين السوريين، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي حقق عددًا من الإصابات بين المسلحين السوريين.

وتعرضت بلدة كويا غربي درعا لقصف إسرائيلي صباح اليوم خلَّف 7 قتلى على الأقل وعددًا من الإصابات بين سكان البلدة.

وبحسب شبكة "درعا 24"، حاولت قوة الجيش الإسرائيلي التوغل في قرية كويا عبر الوادي، إلا أن شبانًا من القرية اشتبكوا مع الجيش وتصدوا له؛ ما أجبره على التراجع، قبل أن تهاجم  القرية وتقوم بقصفها. (ارم نيوز)

 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مسلحون أطلقوا النار على قوة للجيش خلال عملها في قرية كويا جنوبي سوريا
lebanon 24
25/03/2025 19:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مسلحين في موقع تابع لحزب الله في منطقة فرون جنوب لبنان
lebanon 24
25/03/2025 19:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم مركبة تقل مسلحين في قباطية جنوب جنين
lebanon 24
25/03/2025 19:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم جنين
lebanon 24
25/03/2025 19:43:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:25 | 2025-03-25
13:24 | 2025-03-25
13:20 | 2025-03-25
13:05 | 2025-03-25
13:03 | 2025-03-25
13:00 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24