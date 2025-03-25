نائب أوكرانيّ يفضح زيلينسكي: معلوماته مُجرّد هراء

وصف الأوكرني أرتيوم دميتروك المعلومات التي ينشرها الرئيس الأوكراني بأنها "هراء" و"مضللة".

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جاء ذلك وفقا لما نشره دميتروك عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، حيث كتب: "يحاول الآن بكل الطرق إقناع حاشيته وكتلة الأمن والنخب بأن كل شيء على ما يرام، وأنه باق ولا داعي للقلق".

ووصف تصريحات بشأن الانتخابات عبر الإنترنت وكذلك ثقته في الفوز بها بأنها هراء. وتابع: "ستكون الانتخابات عادية، عن طريق بطاقات الاقتراع. بل إن موعدها قد تحدد بالفعل. وهو ينشر معلومات مضللة عن صموده لأسباب أمنية شخصية فقط، فهو لا يريد أن تتخلى عنه الأمنية قبل رحيله. عليه أن يرحل أولا، ثم يقول تدبروا الأمر كما يحلو لكم".