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عربي-دولي

نائب أوكرانيّ يفضح زيلينسكي: معلوماته مُجرّد هراء

Lebanon 24
25-03-2025 | 09:15
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وصف النائب الأوكرني أرتيوم دميتروك المعلومات التي ينشرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنها "هراء" و"مضللة".
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جاء ذلك وفقا لما نشره دميتروك عبر قناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، حيث كتب: "يحاول زيلينسكي الآن بكل الطرق إقناع حاشيته وكتلة الأمن والنخب بأن كل شيء على ما يرام، وأنه باق ولا داعي للقلق".
 
ووصف النائب تصريحات زيلينسكي بشأن الانتخابات عبر الإنترنت وكذلك ثقته في الفوز بها بأنها هراء. وتابع: "ستكون الانتخابات عادية، عن طريق بطاقات الاقتراع. بل إن موعدها قد تحدد بالفعل. وهو ينشر معلومات مضللة عن صموده لأسباب أمنية شخصية فقط، فهو لا يريد أن تتخلى عنه الأجهزة الأمنية قبل رحيله. عليه أن يرحل أولا، ثم يقول تدبروا الأمر كما يحلو لكم".
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