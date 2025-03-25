منطقة تُشكّل تهديداً متزايداً على إسرائيل.. وهكذا يُحاول "حزب الله" الإستفادة من الأمر

تحت مقال بعنوان "إسرائيل تواجه تهديدات ناشئة في ظل فراغ السلطة في الجولان السوري"، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنّ الجيش الإسرائيليّ أعلن أنّه شنّ غارة جويّة بعدما أطلق مسلحون النار على جنوده في جنوب ، قرب قرية كويا في محافظة درعا.

ورأت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "المنطقة التي شهدت الحادث الأمنيّ حساسة وبعيدة عن دمشق، ويصعب على الحكومة الجديدة السيطرة عليها".

وتابعت: "تشكلت جماعة تسمى جيش خالد بن الوليد في هذه عام 2016، وأصبحت تابعة لتنظيم "داعش"، وتألفت من أعضاء فصائل أخرى كانت نشطة في حوض اليرموك، بما في ذلك لواء شهداء اليرموك وجماعة المثنى الإسلامية وجيش الجهاد، واشتبكت مع الجيش عام 2016. وفي عام 2018 هزم النظام السوري جيش خالد وعاد إلى هذه . وعلى مدار السنوات الماضية، دعم الروس والإيرانيون وحزب الله النظام السوري وسعى إلى تهديد إسرائيل من المناطق القريبة من الجولان".

ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى أنّه "ليس من الواضح ما إذا كانت العناصر المرتبطة بالفصائل السابقة التي كانت تعمل في حوض اليرموك قد عادت للظهور"، وقالت: "يبدو أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح تعني فراغاً في السلطة. فعندما يحدث هذا الفراغ، ستدخل تهديدات كثيرة إلى . هذه هي المشكلة في جنوب ، وكذلك في غزة وشمال الضفة الغربية. في كافة هذه المناطق، ظهر إرهابيون".