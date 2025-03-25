بيدرسون: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالبقاء في سوريا مثيرة للقلق

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أكد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، الثلاثاء، أن دعم المجتمع الدولي ضروري للتعافي الاقتصادي في ، داعيا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.جاء ذلك خلال إحاطة قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول الوضع الإنساني والسياسي في ، ترأسها الدنماركي لارس لوكي راسموسن.وقال بيدرسون: إن "الشعب السوري يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق تعافيه الاقتصادي، وهذا يتطلب تخفيفا سريعا وواسع النطاق للعقوبات".وأشار إلى ضرورة تخفيف العقوبات التي تستهدف قطاعات الطاقة والاستثمار والتمويل والصحة والتعليم، مؤكدا اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك حاجة إلى المزيد.وأضاف أن الدول التي فرضت عقوبات على يجب أن تعيد النظر في تأثير قيودها.وأوضح بيدرسون أن ما يقرب من أربعة أشهر مرت على سقوط نظام بشار الأسد وفتح صفحة جديدة في تاريخ .وشدد أن الصراع الذي استمر لنحو 14 عاما و"حكم الواحد" كانت هائلة، وأن التحديات الحالية التي يواجهها الشعب السوري هائلة أيضا.وأوضح بيدرسون أن تواصل هجماتها على مناطق مختلفة من .وأضاف أن أعلنت أنها تقوم ببناء بعض النقاط في العازلة، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974.وأشار إلى أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالبقاء في سوريا" مثيرة للقلق.وأضاف: "أدعو مجلس الأمن الدولي إلى ضمان وفاء بالتزاماتها، وأن يكون وجودها مؤقتا، وأن يحترم سيادة وسلامة أراضيها ووحدتها واستقلالها". (الاناضول)