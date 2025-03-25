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عربي-دولي

بيدرسون: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالبقاء في سوريا مثيرة للقلق

Lebanon 24
25-03-2025 | 13:45
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أكد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، الثلاثاء، أن دعم المجتمع الدولي ضروري للتعافي الاقتصادي في سوريا، داعيا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
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جاء ذلك خلال إحاطة قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، ترأسها وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن.

وقال بيدرسون: إن "الشعب السوري يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لتحقيق تعافيه الاقتصادي، وهذا يتطلب تخفيفا سريعا وواسع النطاق للعقوبات".

وأشار إلى ضرورة تخفيف العقوبات التي تستهدف قطاعات الطاقة والاستثمار والتمويل والصحة والتعليم، مؤكدا اتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه، لكن هناك حاجة إلى المزيد.

وأضاف أن الدول التي فرضت عقوبات على سوريا يجب أن تعيد النظر في تأثير قيودها.

وأوضح بيدرسون أن ما يقرب من أربعة أشهر مرت على سقوط نظام بشار الأسد وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا.

وشدد أن آثار الصراع الذي استمر لنحو 14 عاما و"حكم الرجل الواحد" كانت هائلة، وأن التحديات الحالية التي يواجهها الشعب السوري هائلة أيضا.

وأوضح بيدرسون أن إسرائيل تواصل هجماتها على مناطق مختلفة من سوريا.

وأضاف أن إسرائيل أعلنت أنها تقوم ببناء بعض النقاط في المنطقة العازلة، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974.

وأشار إلى أن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بالبقاء في سوريا" مثيرة للقلق.

وأضاف: "أدعو مجلس الأمن الدولي إلى ضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها، وأن يكون وجودها مؤقتا، وأن يحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها واستقلالها". (الاناضول)
 
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