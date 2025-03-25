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عربي-دولي

معدّة للاستخدام من الحوثيين.. الجمارك اليمنية تضبط معدات عسكرية

Lebanon 24
25-03-2025 | 16:47
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هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن مسؤولي الجمارك اليمنية في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة على نجاحهم في ضبط 800 مروحة طائرات مُسيّرة.

وقالت السفارة الأميركية في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن هذه العملية تؤكد التزام حكومة الجمهورية اليمنية بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي.

وكانت تلك المعدات مُعدّة للاستخدام من قِبل جماعة الحوثي المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية.

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