معدّة للاستخدام من الحوثيين.. الجمارك اليمنية تضبط معدات عسكرية

نهنئ مسؤولي الجمارك اليمنية في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة على نجاحهم في ضبط 800 مروحة طائرات مُسيّرة كانت مُعدّة للاستخدام من قِبل الحوثي الإرهابية. تؤكد هذه العملية حكومة الجمهورية اليمنية بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي. #USAwithYemen #Security… https://t.co/ZFpQsljLwV pic.twitter.com/NgOlDO4t96 — U.S. Embassy Yemen السفارة لدى اليمن (@USEmbassyYemen) March 25, 2025 Advertisement

وقالت السفارة الأميركية في منشور على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، إن هذه العملية تؤكد حكومة الجمهورية اليمنية بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي.وكانت تلك المعدات مُعدّة للاستخدام من قِبل جماعة الحوثي المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية.