معدّة للاستخدام من الحوثيين.. الجمارك اليمنية تضبط معدات عسكرية

نهنئ مسؤولي الجمارك اليمنية في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة على نجاحهم في ضبط 800 مروحة طائرات مُسيّرة كانت مُعدّة للاستخدام من قِبل منظمة الحوثي الإرهابية. تؤكد هذه العملية التزام حكومة الجمهورية اليمنية بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي. #USAwithYemen #Security… https://t.co/ZFpQsljLwV pic.twitter.com/NgOlDO4t96
— U.S. Embassy Yemen السفارة الأمريكية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) March 25, 2025
نهنئ مسؤولي الجمارك اليمنية في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة على نجاحهم في ضبط 800 مروحة طائرات مُسيّرة كانت مُعدّة للاستخدام من قِبل منظمة الحوثي الإرهابية. تؤكد هذه العملية التزام حكومة الجمهورية اليمنية بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي. #USAwithYemen #Security… https://t.co/ZFpQsljLwV pic.twitter.com/NgOlDO4t96