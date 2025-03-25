ترامب يوجه برفع السرية عن وثائق التحقيق في علاقاته مع روسيا

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وقد وقّع الرئيس الأميركي مذكرة بهذا الشأن اليوم الثلاثاء، حيث تم بث مباشرة على الموقع الرسمي للبيت .وتوجب الوثيقة برفع السرية الفورية عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق الذي بدأه مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2016 حول صلات فريق حملة بروسيا، والذي أطلق عليه اسم "كروس فاير هوريكان" (Crossfire Hurricane)، ويمكن ترجمته بـ"إعصار النيران المتقاطعة".وقام المستشار الخاص السابق للولايات المتحدة جون دورهام بالتحقيق في ملابسات بدء المراقبة التي قامت بها أجهزة الاستخبارات الأميركية لفريق ، بناء على تكليف من وزير العدل السابق والنائب العام للبلاد ويليام بار من أيار 2019.