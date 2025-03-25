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ترامب يوجه برفع السرية عن وثائق التحقيق في علاقاته مع روسيا

Lebanon 24
25-03-2025 | 17:03
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وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل لرفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول الاتهامات الموجهة له بوجود علاقات مع روسيا.
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وقد وقّع الرئيس الأميركي مذكرة بهذا الشأن اليوم الثلاثاء، حيث تم بث الحدث مباشرة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وتوجب الوثيقة الوزارة برفع السرية الفورية عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق الذي بدأه مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2016 حول صلات فريق حملة ترامب بروسيا، والذي أطلق عليه اسم "كروس فاير هوريكان" (Crossfire Hurricane)، ويمكن ترجمته بـ"إعصار النيران المتقاطعة".

وقام المستشار الخاص السابق للولايات المتحدة جون دورهام بالتحقيق في ملابسات بدء المراقبة التي قامت بها أجهزة الاستخبارات الأميركية لفريق ترامب، بناء على تكليف من وزير العدل السابق والنائب العام للبلاد ويليام بار من أيار 2019.
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