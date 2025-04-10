مكتب نتنياهو يكشف عن لقاء أمني مع تركيا في أذربيجان

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أفاد مكتب رئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو، الخميس، بحصول محادثات تركية سورية في أذربيجان.وقال المكتب: "تحت إشراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى الليلة الماضية وفد سياسي أمني برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي، وبمشاركة ممثلين كبار من وزارة الدفاع وأجهزة الأمن، مع وفد مواز".وتابع: "تتوجه بالشكر لأذربيجان والرئيس إلهام علييف على استضافتهما للمحادثات المهمة".وأضاف: "في المحادثات عرض كل طرف مصالحه في المنطقة، وتم الاتفاق على مواصلة طريق الحوار للحفاظ على الاستقرار الأمني".وكان التركي، هاكان فيدان، قد قال الأربعاء، إن تركيا تُجري محادثات فنية مع لخفض التوتر في عند الحاجة.وأضاف: "نحن في تركيا لا ننوي الدخول في صراع مع أي دولة في ، وليس فقط إسرائيل، سوريا بلد مستقل ونحن الآن أمام سوريا جديدة".وأثار النفوذ التركي في سوريا قلق إسرائيل، التي شنت غارات جوية وتوغلات برية لإبعاد القوات عن حدودها.