Advertisement

عربي-دولي

عزل مارين لوبان من منصبها كمستشارة لمنطقة با دو كاليه

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1345563-638799044130327690.jpg
Doc-P-1345563-638799044130327690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الفرنسية عن عزل مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" من منصبها كمستشارة لمنطقة با دو كاليه، بموجب حكم قضائي صدر بتنحيتها.
Advertisement

ويمنع الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي لوبان من الترشح لمنصب عام ويدخل حيّز التنفيذ على الفور.
 
وبموجب القانون الفرنسي، لا ينطبق هذا على التفويضات الوطنية، وبالتالي ستحتفظ لوبان بمقعدها في الجمعية الوطنية حتى الانتخابات المقبلة، ولكنها لم تعدّ تتمتع بالحقّ في تولي مناصب اختيارية أخرى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان صادر عن المحافظة قولها إن "محافظة با دو كاليه تستكمل إجراءات استبعاد مارين لوبان من منصبها كمستشارة إقليمية".
 
وأوضح أن المحافظة تلقت إخطارا بقرار المحكمة الذي يعتبر امرا ضروريا لبدء هذا الإجراء. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء الفرنسية: المحكمة تحظر زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان من الترشح لمنصب بعد إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة
lebanon 24
11/04/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: رئيس الوزراء الفرنسي يبدي انزعاجه من قرار القضاء ضد مارين لوبان
lebanon 24
11/04/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة فرنسية تمنع زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة لمدة 5 سنوات
lebanon 24
11/04/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعارض الحكم على مارين لوبان: ارتكبت "خطأ محاسبيا" فقط
lebanon 24
11/04/2025 00:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-04-10
16:40 | 2025-04-10
16:35 | 2025-04-10
16:28 | 2025-04-10
16:27 | 2025-04-10
16:20 | 2025-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24