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عربي-دولي

صحيفة: كادت حماس وواشنطن تتوصلان لاتفاق لكن إسرائيل عرقلته

Lebanon 24
10-04-2025 | 13:10
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلا عن 6 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وحركة حماس كانتا على وشك التوصل، الشهر الماضي، إلى صفقة تشمل الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، لكن إسرائيل غضبت و"عرقلت" الاتفاق.
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جاء ذلك في تقرير لها، نشر مساء الخميس، يكشف تفاصيل اللقاءات بين حماس والولايات المتحدة، في آذار الماضي، للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسير ألكسندر.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين عقدوا ثلاث لقاءات مع حماس، في قطر، في خرق للسياسة الأمريكية التي تمنع التواصل مع جماعة تصنفها كـ"منظمة إرهابية"، لكن معارضة إسرائيل ومواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب المتغيرة، حالتا دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت: "كان الأمريكيون مستعجلين، فقد أراد آدم بوهلر، وهو مسؤول أمريكي رفيع، من حماس أن توافق على الإفراج عن آخر رهينة أمريكي-إسرائيلي حي في غزة، ليتمكن الرئيس ترامب من إعلان ذلك خلال خطابه أمام الكونغرس. لكن التفاوض تأخر، فلم يُعلن الإفراج، رغم استمرار المحادثات في اليوم التالي".

ووفق الصحيفة الأمريكية، سعى ترامب لتحقيق إنجاز في ملف الرهائن، حيث فشل بايدن فيه. إلا أن اللقاءات لم تُفضِ إلى صفقة، بسبب المعارضة الإسرائيلية، وتردد حماس، ومواقف إدارة ترامب المتغيرة. (الاناضول)
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