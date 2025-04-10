صحيفة: كادت حماس وواشنطن تتوصلان لاتفاق لكن إسرائيل عرقلته

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" ، نقلا عن 6 مصادر مطلعة بأن وحركة كانتا على وشك التوصل، الشهر الماضي، إلى صفقة تشمل الإفراج عن الأمريكي عيدان ، لكن غضبت و"عرقلت" الاتفاق.جاء ذلك في تقرير لها، نشر مساء الخميس، يكشف تفاصيل اللقاءات بين والولايات المتحدة، في آذار الماضي، للتوصل إلى صفقة للإفراج عن .وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين عقدوا ثلاث لقاءات مع حماس، في قطر، في خرق للسياسة التي تمنع التواصل مع جماعة تصنفها كـ"منظمة إرهابية"، لكن معارضة ومواقف المتغيرة، حالتا دون التوصل إلى اتفاق.وأضافت: "كان الأمريكيون مستعجلين، فقد أراد آدم بوهلر، وهو مسؤول رفيع، من حماس أن توافق على الإفراج عن آخر رهينة أمريكي-إسرائيلي حي في غزة، ليتمكن من إعلان ذلك خلال خطابه أمام . لكن التفاوض تأخر، فلم يُعلن الإفراج، رغم استمرار المحادثات في اليوم التالي".ووفق الصحيفة الأمريكية، سعى ترامب لتحقيق إنجاز في ملف الرهائن، حيث فشل فيه. إلا أن اللقاءات لم تُفضِ إلى صفقة، بسبب ، وتردد حماس، ومواقف المتغيرة. (الاناضول)