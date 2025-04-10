الشرع يقرر تمديد عمل لجنة تقصي حقائق أحداث الساحل

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قرر الرئيس السوري، ، الخميس، تمديد عمل وتقصي الحقائق في أحداث .واجتمع مع المكلفة بالتحقيق في أحداث لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة بعد مواجهات وأعمال عنف هزّت المنطقة ذات الغالبية العلوية، الماضي.وأوضحت حينها أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 2025، تتألف من سبعة أشخاص.وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو المجاور، بحسب مفوضية لشؤون اللاجئين. (سكاي نيوز)