بيكيه ينفجر بالبكاء في المحكمة خلال مرافعته الأخيرة... تسريب صوتي يكشف اللحظة (فيديو)

قدم لاعب كرة القدم السابق ورجل الأعمال جيرارد بيكيه مرافعة أخيرة مؤثرة أمام القاضية التي تحقق في دعوى تخص عقد كأس السوبر الإسباني لكرة القدم الذي يقام في السعودية.
ونشرت صحيفة "ماركا" تسريبا صوتيا حديثا كشف لحظات الانهيار العاطفي للاعب السابق الذي تحدث بصوت مرتجف أمام القاضية ديليا رودريغو
قائلا: "لا أحد سيدفع ثمن الضرر الذي لحق بسمعتي".
وظهر بيكيه
في 14 آذار الماضي أمام قاضية محكمة
ماخاداهوندا التي تحقق في القضية وأدلى بشهادته لمدة تقارب الساعتين.
وبعد أن أجاب عن الأسئلة المتعلقة بنقل كأس السوبر الإسباني
إلى السعودية
وحصول شركته على عمولات من ذلك الاتفاق طلب بيكيه من القاضية أن يدلي بتصريح شخصي.
وبدا بيكيه متأثرا بشدة يتحدث بصوت مرتجف ومتقطع ويأخذ فترات صمت طويلة بين الجمل حيث عبر عن إحباطه من استمرار التحقيق منذ ثلاث سنوات مؤكدا أن العقد الذي نقل البطولة إلى السعودية قدم "قيمة لا تقدر بثمن" للاتحاد الإسباني لكرة القدم
، واعتبره "أكبر عقد في تاريخه".
وأبرز ما قاله بيكيه في الجلسة كان تعبيره الصريح عن شعوره بالخذلان من تغطية وسائل الإعلام
والتسريبات المستمرة المرتبطة بالقضية قائلا: "لا يمكنكم تخيل ما يعنيه أن يذكر اسمك يوميا في قضايا من هذا النوع في أي مكان آخر كانوا سينصبون لي تمثالا، أما هنا فيربط اسمي بقضايا جنائية".
واستنكر بيكيه استمرار تسريب وثائق وفواتير من التحقيقات معتبرا أن ذلك يشكل "عدم احترام" ويعمق الضرر الذي لحق بصورته أمام الرأي العام.