بيكيه ينفجر بالبكاء في المحكمة خلال مرافعته الأخيرة... تسريب صوتي يكشف اللحظة (فيديو)

🎧 El audio de Piqué llorando ante la jueza del caso Supercopa por las comisiones que cobra de Arabia Saudí: "Nadie va a pagar por el daño a mi imagen" pic.twitter.com/QdiO7hTBKD — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) April 10, 2025 Advertisement

ونشرت صحيفة "ماركا" تسريبا صوتيا حديثا كشف لحظات الانهيار العاطفي للاعب السابق الذي تحدث بصوت مرتجف أمام القاضية ديليا قائلا: "لا أحد سيدفع ثمن الضرر الذي لحق بسمعتي".وظهر في 14 آذار الماضي أمام قاضية ماخاداهوندا التي تحقق في القضية وأدلى بشهادته لمدة تقارب الساعتين.وبعد أن أجاب عن الأسئلة المتعلقة بنقل إلى وحصول شركته على عمولات من ذلك الاتفاق طلب بيكيه من القاضية أن يدلي بتصريح شخصي.وبدا بيكيه متأثرا بشدة يتحدث بصوت مرتجف ومتقطع ويأخذ فترات صمت طويلة بين الجمل حيث عبر عن إحباطه من استمرار التحقيق منذ ثلاث سنوات مؤكدا أن العقد الذي نقل البطولة إلى السعودية قدم "قيمة لا تقدر بثمن" للاتحاد الإسباني ، واعتبره "أكبر عقد في تاريخه".وأبرز ما قاله بيكيه في الجلسة كان تعبيره الصريح عن شعوره بالخذلان من تغطية والتسريبات المستمرة المرتبطة بالقضية قائلا: "لا يمكنكم تخيل ما يعنيه أن يذكر اسمك يوميا في قضايا من هذا النوع في أي مكان آخر كانوا سينصبون لي تمثالا، أما هنا فيربط اسمي بقضايا جنائية".واستنكر بيكيه استمرار تسريب وثائق وفواتير من التحقيقات معتبرا أن ذلك يشكل "عدم احترام" ويعمق الضرر الذي لحق بصورته أمام الرأي العام.