من بينها الأدوية.. ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة!

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وقال : "بفرض رسوم على الشركات التي تصنع خارج البلاد، سنجبرهم على إنتاج الأدوية في أميركا، حتى لا نعتمد على ودول أخرى في حال حدوث حرب أو أي طارئ".كما أعرب الرئيس الأميركي عن نيته فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات (الشرائح الإلكترونية) الأسبوع المقبل، وقال: "سيتم تطبيق الرسوم قريبا جدا.. كما فعلنا مع الصلب والسيارات والألمنيوم، سنفعل الشيء نفسه مع أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية ومنتجات أخرى".وأضاف أنه يريد تشجيع تصنيع الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات في بدلا من على الاستيراد. ولم يكشف عن تفاصيل قيمة الرسوم، مشيرا إلى أنه عنها الأسبوع المقبل.وردا على سؤال حول فرض رسوم على الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، قال ترامب: "سيتم الإعلان عن ذلك قريبا، وسنناقش الأمر مع الشركات.. نحتاج إلى بعض المرونة.. لكن من الناحية ، ستكون بلدنا أقوى منها في أي وقت مضى".