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إقتصاد

من بينها الأدوية.. ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة!

Lebanon 24
14-04-2025 | 13:56
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته فرض رسوم جمركية على المستحضرات الصيدلانية والأدوية المستوردة، دون الكشف عن حجم هذه الرسوم.
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وقال ترامب: "بفرض رسوم على الشركات التي تصنع خارج البلاد، سنجبرهم على إنتاج الأدوية في أميركا، حتى لا نعتمد على الصين ودول أخرى في حال حدوث حرب أو أي طارئ".

كما أعرب الرئيس الأميركي عن نيته فرض رسوم جمركية على واردات أشباه الموصلات (الشرائح الإلكترونية) الأسبوع المقبل، وقال: "سيتم تطبيق الرسوم قريبا جدا.. كما فعلنا مع الصلب والسيارات والألمنيوم، سنفعل الشيء نفسه مع أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية ومنتجات أخرى".

وأضاف أنه يريد تشجيع تصنيع الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات في الولايات المتحدة بدلا من الاعتماد على الاستيراد. ولم يكشف عن تفاصيل قيمة الرسوم، مشيرا إلى أنه سيعلن عنها الأسبوع المقبل.

وردا على سؤال حول فرض رسوم على الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، قال ترامب: "سيتم الإعلان عن ذلك قريبا، وسنناقش الأمر مع الشركات.. نحتاج إلى بعض المرونة.. لكن من الناحية المالية، ستكون بلدنا أقوى منها في أي وقت مضى".
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