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عربي-دولي

وزير الطاقة السعودي ونظيره الأميركي يطلّعان على تاريخ أول بئر بترولية في ⁧المملكة (صور)

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:01
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وثقت لقطات في السعودية، زيارة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الأميركي كريس رايت، ورئيس شركة "أرامكو" النفطية أمين الناصر، لأول بئر بترولية في ⁧المملكة.
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ونشرت وزارة الطاقة السعودية صورتين تظهران الأمير عبد العزيز بن سلمان وكريس رايت وأمين الناصر، يزورون بئر الدمام رقم (1)، أول بئر بترولية في ⁧المملكة العربية السعودية⁩، مع إرفاق عبارة: "هنا بدأت القصة".

وأوضحت الوزارة أن هذه البئر تم حفرها من قبل شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو السعودية لاحقا)، عام 1935، لافتة إلى أنها شكّلت نقطة الانطلاق لمسيرة ⁧التحول الاقتصادي⁩ وبداية صناعة النفط في المملكة.










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