وزير الطاقة السعودي ونظيره الأميركي يطلّعان على تاريخ أول بئر بترولية في ⁧المملكة (صور)

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ونشرت صورتين تظهران الأمير وكريس رايت وأمين الناصر، يزورون بئر الدمام رقم (1)، أول بئر بترولية في ⁧المملكة السعودية⁩، مع إرفاق عبارة: "هنا بدأت ".وأوضحت أن هذه البئر تم حفرها من قبل شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو السعودية لاحقا)، عام 1935، لافتة إلى أنها شكّلت نقطة الانطلاق لمسيرة ⁧التحول الاقتصادي⁩ وبداية صناعة في .