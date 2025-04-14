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حالات اختناق في النجف بسبب العاصفة الترابية

Lebanon 24
14-04-2025 | 16:35
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شهد العراق نحو 1500 حالة اختناق نصفها تقريبا، في محافظة المثنى، جرّاء عاصفة رملية ضربت وسطه وجنوبه، بحسب ما أفادت السلطات الصحية الاثنين.
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وسجلت المستشفيات في محافظة المثنى (جنوب) "أكثر من 700 حالة اختناق"، بحسب مدير دائرة الصحة فيها مازن العكيلي الذي أكّد "استنفار" الأجهزة الطبية.

وفي النجف، دخل "أكثر من 250" مصابا بالاختناق إلى المستشفيات، بحسب دائرة الصحة المحلية، فيما سجلت مئات الحالات المشابهة في محافظتَي الديوانية وذي قار.

وأدت العاصفة الى توقف موقت لحركة الملاحة في مطار البصرة الدولي. (الوكالة الوطنية)
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