حالات اختناق في النجف بسبب العاصفة الترابية

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شهد نحو 1500 حالة اختناق نصفها تقريبا، في ، جرّاء رملية ضربت وسطه وجنوبه، بحسب ما أفادت السلطات الصحية الاثنين.وسجلت المستشفيات في (جنوب) "أكثر من 700 حالة اختناق"، بحسب مدير فيها العكيلي الذي أكّد "استنفار" الأجهزة الطبية.وفي النجف، دخل "أكثر من 250" مصابا بالاختناق إلى المستشفيات، بحسب دائرة الصحة المحلية، فيما سجلت مئات الحالات المشابهة في محافظتَي الديوانية وذي قار.وأدت الى توقف موقت لحركة الملاحة في . (الوكالة الوطنية)