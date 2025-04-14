اتفاق المعادن الأوكرانية.. يسير "بشكل بنّاء"

على ما يبدو فإن المفاوضات بين أميركا وأوكرانيا تسير "بشكل بناء" حسب مصدر مطّلع على المفاوضات الجارية بين للتوصل إلى اتفاق تستغل بموجبه الموارد المعدنية الاستراتيجية الأوكراني.

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وقال المصدر لوكالة برس إن الذي عُقد الجمعة حول هذا الملف الذي شكّل مصدرا للتوتر بين وواشنطن "سار بشكل طبيعي دون مشاكل والجميع قالوا إنهم تحدثوا بشكل بنّاء".



وأضاف أن "الاجتماع كان فنيا وركز بشكل أساسي على القانونية" ولم تتم الضمانات الأمنية التي تريد كييف الحصول عليها . (سكاي نيوز)