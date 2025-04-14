Advertisement

إقتصاد

اتفاق المعادن الأوكرانية.. يسير "بشكل بنّاء"

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1347547-638802942680981376.png
Doc-P-1347547-638802942680981376.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على ما يبدو فإن المفاوضات بين أميركا وأوكرانيا تسير "بشكل بناء" حسب مصدر مطّلع على المفاوضات الجارية بين البلدين للتوصل إلى اتفاق تستغل بموجبه واشنطن الموارد المعدنية الاستراتيجية الأوكراني.
Advertisement
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الاجتماع الأخير الذي عُقد الجمعة حول هذا الملف الذي شكّل مصدرا للتوتر بين كييف وواشنطن "سار بشكل طبيعي دون مشاكل والجميع قالوا إنهم تحدثوا بشكل بنّاء".

وأضاف أن "الاجتماع كان فنيا وركز بشكل أساسي على القضايا القانونية" ولم تتم مناقشة الضمانات الأمنية التي تريد كييف الحصول عليها من واشنطن. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
"فايننشال تايمز" عن مسؤول أوكراني: لم يتم إدخال أي تعديلات على اتفاق المعادن
lebanon 24
15/04/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لزيلينسكي: اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا "عادل للغاية"
lebanon 24
15/04/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: يمكن التوصل لاتفاق المعادن مع أوكرانيا قريبا والجانبان يتواصلان بشكل بناء في العملية
lebanon 24
15/04/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مصادر: الولايات المتحدة وأوكرانيا قد توقعان اتفاقا بشأن المعادن اليوم
lebanon 24
15/04/2025 08:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:27 | 2025-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:59 | 2025-04-15
00:58 | 2025-04-15
00:54 | 2025-04-15
00:41 | 2025-04-15
00:39 | 2025-04-15
00:26 | 2025-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24