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عربي-دولي

أزمة ثقة.. البريطانيون قلقون

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:30
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يعتقد نحو 70% من البريطانيين أن بلادهم "مكسورة"، كما يرى ثلثاهم أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز "سرفيشن Survation".
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وأجاب 68% من البريطانيين على سؤال "هل بريطانيا مكسورة؟" بـ"نعم" مقابل 23% قالوا "لا".

بينما لم يجب 9% من المستطلع رأيهم على السؤال، بحسب نتائج الاستطلاع.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن "ثلثي المشاركين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما يقول 21% فقط إنها تسير في الاتجاه الصحيح".

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 2032 شخصا بالغا يعيشون في خمس مناطق في إنجلترا، غرب ميدلاندز، وشرق ميدلاندز، وشمال شرق إنجلترا، وشمال غرب إنجلترا، ويوركشاير وهامبر.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 13 نيسان. (روسيا اليوم)
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