أزمة ثقة.. البريطانيون قلقون

Advertisement

وأجاب 68% من البريطانيين على سؤال "هل مكسورة؟" بـ"نعم" مقابل 23% قالوا "لا".بينما لم يجب 9% من المستطلع رأيهم على ، بحسب نتائج .وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن "ثلثي المشاركين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما يقول 21% فقط إنها تسير في الاتجاه الصحيح".تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 2032 شخصا بالغا يعيشون في خمس مناطق في ، غرب ميدلاندز، وشرق ميدلاندز، وشمال شرق إنجلترا، وشمال ، ويوركشاير وهامبر.وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 13 نيسان. (روسيا اليوم)