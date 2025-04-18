بعد قصف ميناء رأس عيسى.. هكذا علقت واشنطن

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وقال الإعلام إن الحصيلةَ مرشحةٌ للارتفاعِ نظراً لوجود بعض القتلى تحتَ الأنقاض.



وأفادت " " بأن الطيرانَ الأميركي قصَف الميناءَ الليلة الماضية للمرة الثانية وتجاوزَ عددُ الاستهدافاتِ للميناءِ 14 . أفاد إعلام حوثي، الجمعة، بمقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، في قصفٍ أميركي استهدفَ ميناءَ رأسِ بالحديدة، وذلك في آخر مستجدات الحملة الأميركية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.وقال الإعلام إن الحصيلةَ مرشحةٌ للارتفاعِ نظراً لوجود بعض القتلى تحتَ الأنقاض.وأفادت " " بأن الطيرانَ الأميركي قصَف الميناءَ الليلة الماضية للمرة الثانية وتجاوزَ عددُ الاستهدافاتِ للميناءِ 14 .

وقالت الأميركية إن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين.

وقالت في بيان لها إن القوات الأميركية تحركت للقضاء على الحوثيين وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهود الحوثيين لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف البيان: "أن الهدف من لم يكن إلحاق الضرر بالشعب اليمني الذي يريد بحق التخلص من القهر الحوثي والعيش بسلام". (العربية)