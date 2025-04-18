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عربي-دولي

بعد قصف ميناء رأس عيسى.. هكذا علقت واشنطن

Lebanon 24
18-04-2025 | 01:05
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أفاد إعلام حوثي، الجمعة، بمقتل 38 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، في قصفٍ أميركي استهدفَ ميناءَ رأسِ عيسى بالحديدة، وذلك في آخر مستجدات الحملة الأميركية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.
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وقال الإعلام الحوثي إن الحصيلةَ مرشحةٌ للارتفاعِ نظراً لوجود بعض القتلى تحتَ الأنقاض.

وأفادت "العربية" بأن الطيرانَ الأميركي قصَف الميناءَ الليلة الماضية للمرة الثانية وتجاوزَ عددُ الاستهدافاتِ للميناءِ 14 غارة.
 
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين.
 
 
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن القوات الأميركية تحركت للقضاء على الحوثيين وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهود الحوثيين لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات.
 
وأضاف البيان: "أن الهدف من الغارات لم يكن إلحاق الضرر بالشعب اليمني الذي يريد بحق التخلص من القهر الحوثي والعيش بسلام". (العربية)
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