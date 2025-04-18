برفقة شقيق الشرع.. وزير سوري يثير الجدل بزيارة إلى "ذراع ماهر الاسد"!

بضيافة رجل السابق فرحان المرسومي pic.twitter.com/xQ2r4TAoBw — (@syriahr) April 17, 2025 Advertisement

وتقول مصادر إن المرسومي شكّل رأس حربة في تجنيد أبناء المنطقة ضمن صفوف "الفوج 47" ، وأسهم في إحكام قبضة على مفاصل اجتماعية وعسكرية داخل "دير الزور".



وتقول مصادر صحفية إن المرسومي لعب دوراً محورياً في إدارة شبكات تهريب السلاح والمخدرات، بغطاء مباشر من الرابعة، مستفيداً من علاقاته الوثيقة بماهر قائد تلك الفرقة.



ولاحقاً، نشر الوزير صالح اعتذاراً عبر حسابه بمنصة "إكس" قال فيه: "في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس. ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم".



وأضاف: "أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة - غير مقصودة - مع أي شخص محسوب على النظام البائد". (ارم)

في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس.

ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم.



أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة - غير مقصودة - مع أي شخص محسوب على النظام البائد. — محمد ياسين صالح (@AL_SAALEH) April 17, 2025

أثارت زيارة أجراها وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح لمنزل شخص يدعى الشيخ المرسومي، ضجة واسعة، اضطر على إثرها الوزير إلى نشر اعتذار رسمي.وكان وزير الثقافة السوري قد أجرى زيارة لمنزل المرسومي، برفقة ماهر أمين عام الرئاسة وشقيق الرئيس السوري أحمد الشرع.وظهر صالح والشرع داخل مضافة المرسومي في "دير الزور"، بحسب مقاطع متداولة، وسط مراسم احتفالية ومنح للعباءات كهدايا للضيفين.وتصف مصادر المرسومي بأنه أحد أركان النظام السابق وذراع إيرانية في ، وتلاحقه اتهامات بالاتجار في المخدرات والتهريب عبر الحدود.