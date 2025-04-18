برفقة شقيق الشرع.. وزير سوري يثير الجدل بزيارة إلى "ذراع ماهر الاسد"!

بضيافة رجل إيران السابق فرحان المرسومي pic.twitter.com/xQ2r4TAoBw
— المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) April 17, 2025
بضيافة رجل إيران السابق فرحان المرسومي pic.twitter.com/xQ2r4TAoBw
في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس.
ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم.
أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة - غير مقصودة - مع أي شخص محسوب على النظام البائد.
— محمد ياسين صالح (@AL_SAALEH) April 17, 2025
في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس.
ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم.
أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة - غير مقصودة - مع أي شخص محسوب على النظام البائد.