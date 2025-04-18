في نابولي.. سقوط مقصورة تلفريك ومصرع 4 أشخاص

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سقطت مقصورة تلفريك "فايتو" في ، الذي تم افتتاحه قبل 10 ايام، وعلى متنها خمسة اشخاص، بعد التأكد من شروط السلامة العامة.وادى الحادث الى سقوط 4 قتلى هم: سائق وثلاثة سياح، كما جرح شخص خامس حالته خطرة تم نقله بطائرة إسعاف مروحية إلى مستشفى "أوسبيدال ديل ".وفي التفاصيل، بحسب موقع "توداي نابولي"، فان سكان المنطقة سمعوا صوت انفجار قوي وسقوط كابل. ومن المرجح أن يكون سبب الحادث هو الرياح القوية التي هبت في الساعات القليلة الماضية، والتي وصلت سرعتها إلى ما يقرب من 100 كيلومتر في الساعة.وكان على متن المقصورة سائق التلفريك الذي يعمل في قطاع النقل في محيط نابولي بارلاتو، واثنان من الازواج السائحين. ولقي سائحان إن;ليزيان وإسرائيلي حتفهم، فيما تصارع مواطنة إسرائيلية في منتصف العمر بين الحياة والموت في وحدة العناية المركزة بمستشفى ديل ماري.