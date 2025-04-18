روبيو: سنعرف قريبا إذا كان يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا

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قال الأميركي ، اليوم الجمعة، إن ستتوقف عن مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام بين وأوكرانيا خلال أيام ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.وأوضح ، متحدثا في عقب لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين، أن لا يزال مهتما بالتوصل إلى اتفاق، لكن لديه أولويات أخرى حول العالم، وهو مستعد للمضي قدما ما لم تظهر مؤشرات على إحراز تقدم.وأشار روبيو إلى وبريطانيا وألمانيا "يمكنها المساعدة في دفع عجلة" في .وشدد الوزير الأميركي على أن بلاده لا تريد استمرار الحرب في أوكرانيا وأن يقتل الآلاف من الناس فيها العام المقبل.