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روبيو: سنعرف قريبا إذا كان يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
18-04-2025 | 03:30
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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستتوقف عن مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.
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وأوضح روبيو، متحدثا في باريس عقب لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مهتما بالتوصل إلى اتفاق، لكن لديه أولويات أخرى حول العالم، وهو مستعد للمضي قدما ما لم تظهر مؤشرات على إحراز تقدم.

وأشار روبيو إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا "يمكنها المساعدة في دفع عجلة" السلام في أوكرانيا.

وشدد الوزير الأميركي على أن بلاده لا تريد استمرار الحرب في أوكرانيا وأن يقتل الآلاف من الناس فيها العام المقبل.
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