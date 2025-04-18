"أكبر هجوم" شنّته أميركا... هكذا أصبح ميناء رأس عيسى شريان الحوثيين الماليّ



Advertisement

وقالت الأميركية إنها دمرت ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن. في هجوم وُصف بـ"الأكبر"، وربما "الاكثر تأثيرا"، شنت المقاتلات الأميركية 14 على شريان المالي رأس بالحديدة.وقالت الأميركية إنها دمرت ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن.

وأفادت وسائل إعلام حوثية عن مقتل 38 وإصابة 102 آخرين جراء الضربات الأميركية.



ومنذ 2016 شكّل ميناء رأس عيسى، المنفذ النفطي الأكثر استراتيجية في لليمن، شريانا حيويا لجماعة الحوثي، وثقلا اقتصاديا لهم في الحرب.



ولم يكن الميناء مجرد منصة لتفريغ شحنات الوقود، بل تدفقت عبره شحنات ، وتراكمت عائداته التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات.



ووفقا لتقارير محلية، فإن الحوثيين جمعوا من البنزين والديزل والغاز الواصل عبر الميناء نحو 790 مليون دولار أميركي فقط في عام واحد.



كما استفاد الحوثيون من فرض ضرائب باهظة على ، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40% في المناطق الخاضعة لهم.

وكانت فرضت حظرا على توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى وموانئ الحديدة في نيسان، لكن السفن استمرت في التدفق مما استدعى من الولايات المتحدة ضرب منصة التوريد وإخراجه عن الخدمة.



وبحسب المحللين، ستمثل الضربات النوعية التي شنتها الولايات المتحدة على ميناء رأس عيسى تصدعًا حقيقيًا في البنية الاقتصادية للجماعة، التي لطالما وظفت المستورد كسلاح داخلي للابتزاز والسيطرة. (العربية)