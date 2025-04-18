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عربي-دولي

"أكبر هجوم" شنّته أميركا... هكذا أصبح ميناء رأس عيسى شريان الحوثيين الماليّ

Lebanon 24
18-04-2025 | 05:56
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في هجوم وُصف بـ"الأكبر"، وربما "الاكثر تأثيرا"، شنت المقاتلات الأميركية 14 غارة على شريان الحوثي المالي ميناء رأس عيسى بالحديدة.
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وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها دمرت ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن.
 
وأفادت وسائل إعلام حوثية عن مقتل 38 وإصابة 102 آخرين جراء الضربات الأميركية.

ومنذ 2016 شكّل ميناء رأس عيسى، المنفذ النفطي الأكثر استراتيجية في الساحل الغربي لليمن، شريانا حيويا لجماعة الحوثي، وثقلا اقتصاديا لهم في الحرب.

ولم يكن الميناء مجرد منصة لتفريغ شحنات الوقود، بل تدفقت عبره شحنات النفط الإيراني، وتراكمت عائداته التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات.

ووفقا لتقارير محلية، فإن الحوثيين جمعوا من البنزين والديزل والغاز الواصل عبر الميناء نحو 790 مليون دولار أميركي فقط في عام واحد.

كما استفاد الحوثيون من فرض ضرائب باهظة على النفط والغاز، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40% في المناطق الخاضعة لهم.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظرا على توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى وموانئ الحديدة في نيسان، لكن السفن استمرت في التدفق مما استدعى من الولايات المتحدة ضرب منصة التوريد وإخراجه عن الخدمة.

وبحسب المحللين، ستمثل الضربات النوعية التي شنتها الولايات المتحدة على ميناء رأس عيسى تصدعًا حقيقيًا في البنية الاقتصادية للجماعة، التي لطالما وظفت النفط المستورد كسلاح داخلي للابتزاز والسيطرة. (العربية)
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