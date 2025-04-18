عبر "سلاح المساعدات".. هذا ما تسعى إليه إسرائيل في غزة

تركز على تنفيذ مرحلة جديدة من الضغط على حركة " " باستخدام المساعدات، على خلفية المظاهرات المضادة لها في القطاع.

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واستقر خبراء على أن "هذه الآلية لو نفذت ستكون بداية الحكومة لغزة، بالإضافة لتسهيل عمليات تهجير من القطاع بالتواصل المباشر والسيطرة".





تهجير الفلسطينيين

وقال نائب لجامعة والسفير الفلسطيني في سابقاً بركات الفرا، إن "إسرائيل تريد سكان تحت سيطرتها التامة، تمنح من تشاء وتمنع عمن تشاء، وتخطط لإذلال الباقي على قيد الحياة وإهانتهم، بعد قتل ذويهم، وتدمير بيوتهم، وترحيلهم بين كل أنحاء غزة".

وقال الفرا لـ"إرم "، إن "إسرائيل تريد استقطاب عملاء وجواسيس جدد بهذه الخطط الخطيرة، كما تريد تهجير السكان لتفريغ القطاع، ولا صوت لأحد يعترض إلا بعض القوى والأوروبية، التى يواجهها معسكر إسرائيل بقوة بقيادة ".



"سيناريو مرعب"

من جانبها، حذرت الباحثة المقيمة في غزة شمالي، من خطورة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على أهالى القطاع، خاصة أنها تتطلب تواجد إدارة تتبع للجيش، أو قيام الجيش نفسه عبر نقاط عسكرية أو التي أوجدها بالتوزيع.



وقالت شمالي لـ"إرم نيوز"، إن "السيناريو مرعب بحق، أن الجيش ممن يرغبون بالمساعدة النزوح إلى مناطق آمنة سيطرت عليها في رفح والشجاعية وبيت حانون، عبر وضع مخيمات إيواء، حيث يجمعون الفلسطينيين في غزة في هذه المناطق".

ورفض شيوخ العائلات والمخاتير القيام بتوزيع المساعدات تحت إشراف الجيش الإسرائيلي العام الماضي، وعقاباً للفلسطينيين أجبرت المنظمات على أن تضع المساعدات في نقطة معينة دون إشراف من أحد، ما أحدث بلبلة وفوضى.



ولفتت شمالي إلى أن المخزون الغذائي في غزة شارف على النفاد، وبدأت تتزايد مؤشرات المجاعة من جديد.



ووفق تصورها، "ستكون هناك إمكانية لتطبيق الخطة عسكرياً بعد السيطرة على محاور غزة أو ما عرف بخطة الخمسة أصابع".

"مناورة جديدة"

من ناحيته، اعتبر ، رئيس الإذاعة العبرية بالهيئة المصري، أن الخطة "مناورة جديدة من المناورات الإسرائيلية، لكسب مزيد من الوقت لتشديد الضربات العسكرية، وتحقيق المزيد من إحكام السيطرة على القطاع".





وفي حديث عبر "إرم نيوز"، قال علي: "لو اضطرت إسرائيل لتنفيذ الخطة تحت الضغوط الدولية مع تفاقم المجاعة، سينفذونها بالشكل الذي يمكنهم الحصول من الفلسطينيين على كل مكتسب في كل السياقات".



كذلك، ذكر أنَّ "الهدف والأساس هو محاولة خنق حماس تماماً، لكنه في حقيقة الأمر تركيع كل الشعب في غزة باستخدام سلاح المساعدات، وكي يضغط السكان على حماس أيضاً من ناحية أخرى"، مشدداً على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يهمه إلا تحقيق أهدافه وبأي وسيلة. (إرم نيوز)