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عربي-دولي

قادرة على اختراق المخابئ الإيرانية.. واشنطن تزود إسرائيل بالقنابل المدمرة

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:28
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن وصول مئات القنابل المدمرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، وذلك في إطار تعزيز استعدادات إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة أي تصعيد محتمل في حال فشل المفاوضات مع إيران. وأفادت الهيئة أن 9 طائرات نقل أميركية تحمل القنابل الثقيلة من طراز "MK84" قد وصلت إلى قاعدة "نفاتيم" الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.
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ورغم معارضة الإدارة الأميركية لخطة إسرائيلية محتملة لضرب إيران، حيث كان البيت الأبيض يفضل المسار الدبلوماسي أولاً، فإن واشنطن قررت تزويد إسرائيل بهذه القنابل القادرة على اختراق المخابئ الإيرانية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تُواصل المحادثات مع طهران حول برنامجها النووي.

من جهة أخرى، نقلت الهيئة الإسرائيلية عن تقارير أنه تم تحويل ذخيرة إلى إسرائيل من قواعد أميركية في واشنطن وأوروبا، وكذلك من مواقع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. هذا التحرك يأتي في إطار الجسر الجوي الأميركي الذي بدأ منتصف الأسبوع الماضي، والذي يتضمن نقل معدات عسكرية بما في ذلك صواريخ اعتراضية لبطاريات الدفاع الجوي "THAAD"، وذلك تحسباً لأي هجمات انتقامية من إيران في حال وقوع هجوم على منشآتها النووية. (ارم نيوز)
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