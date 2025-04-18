قادرة على اختراق المخابئ الإيرانية.. واشنطن تزود إسرائيل بالقنابل المدمرة

Advertisement

كشفت هيئة "كان" عن وصول مئات القنابل المدمرة من إلى ، وذلك في إطار تعزيز استعدادات إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة أي تصعيد محتمل في حال فشل المفاوضات مع . وأفادت أن 9 طائرات نقل أميركية تحمل القنابل الثقيلة من طراز "MK84" قد وصلت إلى قاعدة "نفاتيم" الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.ورغم معارضة لخطة إسرائيلية محتملة لضرب إيران، حيث كان يفضل المسار أولاً، فإن قررت تزويد إسرائيل بهذه القنابل القادرة على اختراق المخابئ . تأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تُواصل المحادثات مع حول برنامجها .من جهة أخرى، نقلت الهيئة الإسرائيلية عن تقارير أنه تم تحويل ذخيرة إلى إسرائيل من قواعد أميركية في واشنطن وأوروبا، وكذلك من مواقع في مختلف أنحاء . هذا التحرك يأتي في إطار الجوي الأميركي الذي بدأ منتصف الأسبوع الماضي، والذي يتضمن نقل معدات عسكرية بما في ذلك صواريخ اعتراضية لبطاريات الدفاع الجوي "THAAD"، وذلك تحسباً لأي هجمات انتقامية من إيران في حال وقوع هجوم على منشآتها النووية. (ارم نيوز)