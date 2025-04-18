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عربي-دولي

كاتس: نقود "تحركا" لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

Lebanon 24
18-04-2025 | 10:25
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة التزام بلاده الثابت منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن لديها "مسار تحرك واضحا" لمنعها من ذلك.
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وقال كاتس في بيان إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأنا، إلى جانب كل الهيئات ذات الصلة، ملتزمون قيادة تحرك عمل واضح من شأنه أن يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".


وتأتي تصريحاته بعد يوم من كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض مقترحات إسرائيلية بشن هجمات ضربات مشتركة للمنشآت النووية الإيرانية.

 وأضاف كاتس: "عندما تم تعيني وزيرا للدفاع، تعهدت بتحقيق هدفين رئيسيين، وهما: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية والفوز بالحرب، ويعمل الجيش الإسرائيلي حاليا على تحقيق النصر في جميع ساحات المعركة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "هذه مسؤوليتنا ومهمتنا التاريخية، وسنفعل كل ما يلزم لتحقيقها".

يشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا مرارا عن عزمهم منع إيران من امتلاك سلاح نووي لأن ذلك يشكل خطرا على وجود دولتهم.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن لديه "شكوكا جدية" في نيات الولايات المتحدة، عشية جولة ثانية من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو "رغم أن لدينا شكوكا جدية بشأن نيات الجانب الأميركي ودوافعه، سنشارك في مفاوضات الغد على أي حال".

ويتوجه عراقجي إلى روما السبت لجولة جديدة من المحادثات التي تجري بوساطة عمانية مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى في مقابل رفع العقوبات عنها. (سكاي نيوز)
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