كاتس: نقود "تحركا" لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

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أكد يسرائيل كاتس الجمعة بلاده الثابت منع من امتلاك أسلحة نووية، مشيرا إلى أن لديها "مسار تحرك واضحا" لمنعها من ذلك.وقال كاتس في بيان إن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأنا، إلى جانب كل ذات الصلة، ملتزمون قيادة تحرك عمل واضح من شأنه أن يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".وتأتي تصريحاته بعد يوم من كشف تقرير لصحيفة تايمز الأميركية عن أن الرئيس الأميركي رفض مقترحات إسرائيلية بشن هجمات ضربات مشتركة للمنشآت النووية .وأضاف كاتس: "عندما تم تعيني وزيرا للدفاع، تعهدت بتحقيق هدفين رئيسيين، وهما: منع إيران من الحصول على أسلحة نووية والفوز بالحرب، ويعمل الجيش الإسرائيلي حاليا على تحقيق في جميع ساحات المعركة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف ".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "هذه مسؤوليتنا ومهمتنا التاريخية، وسنفعل كل ما يلزم لتحقيقها".يشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أعلنوا مرارا عن عزمهم منع إيران من امتلاك نووي لأن ذلك يشكل خطرا على وجود دولتهم.، قال عباس عراقجي الجمعة إن لديه "شكوكا جدية" في نيات ، عشية جولة ثانية من المحادثات النووية بين وواشنطن.وقال عراقجي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في "رغم أن لدينا شكوكا جدية بشأن نيات الجانب الأميركي ودوافعه، سنشارك في مفاوضات الغد على أي حال".ويتوجه عراقجي إلى روما السبت لجولة جديدة من المحادثات التي تجري بوساطة عمانية مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى في مقابل رفع عنها. (سكاي نيوز)