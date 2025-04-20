طائرتان روسيتان تقتربان من أجواء الناتو.. وبريطانيا ترد

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وأوضح بيان أن الاعتراض تم في إطار مهمة دوريات الأمن الجوي التابعة للناتو في المنطقة، والتي تشارك فيها القوات البريطانية إلى جانب عدد من في الحلف. أعلنت ، الأحد، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو اعترضت طائرتين روسيتين أثناء تحليقهما فوق بحر البلطيق، بالقرب من المجال الجوي لحلف (الناتو)، في حادثتين منفصلتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس.وأوضح بيان أن الاعتراض تم في إطار مهمة دوريات الأمن الجوي التابعة للناتو في المنطقة، والتي تشارك فيها القوات البريطانية إلى جانب عدد من في الحلف.

وتابع أن طائرتان من طراز "تايفون" تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقتا من قاعدة "مالبورك" الجوية في بولندا الثلاثاء لاعتراض طائرة استطلاع روسية من طراز "إليوشن إيل 20 إم" المعروفة باسم "كوت-أ" فوق بحر البلطيق.



والخميس، أقلعت طائرتان أخريان من نفس لاعتراض طائرة غير معروفة كانت تغادر المجال الجوي لمنطقة كالينينغراد الروسية، واقتربت من أجواء .

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التوتر بين وحلف الناتو، خاصة في أعقاب الحرب في وتصاعد من تحركات عسكرية روسية قرب حدود الحلف.