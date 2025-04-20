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عربي-دولي

طائرتان روسيتان تقتربان من أجواء الناتو.. وبريطانيا ترد

Lebanon 24
20-04-2025 | 11:53
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني اعترضت طائرتين روسيتين أثناء تحليقهما فوق بحر البلطيق، بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حادثتين منفصلتين وقعتا يومي الثلاثاء والخميس.
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وأوضح بيان الوزارة أن الاعتراض تم في إطار مهمة دوريات الأمن الجوي التابعة للناتو في المنطقة، والتي تشارك فيها القوات البريطانية إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في الحلف.
وتابع أن طائرتان من طراز "تايفون" تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقتا من قاعدة "مالبورك" الجوية في بولندا الثلاثاء لاعتراض طائرة استطلاع روسية من طراز "إليوشن إيل 20 إم" المعروفة باسم "كوت-أ" فوق بحر البلطيق.

والخميس، أقلعت طائرتان أخريان من نفس القاعدة لاعتراض طائرة غير معروفة كانت تغادر المجال الجوي لمنطقة كالينينغراد الروسية، واقتربت من أجواء الناتو
ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التوتر بين روسيا وحلف الناتو، خاصة في أعقاب الحرب في أوكرانيا وتصاعد المخاوف من تحركات عسكرية روسية قرب حدود الحلف.
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