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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: نسيطر على نقاط رئيسية في سوريا

Lebanon 24
20-04-2025 | 12:02
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اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى "الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة".
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وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا اليوم الأحد: "نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه"، وفقا لما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

وزار رئيس الأركان الإسرائيلي، جنوب سوريا في وقت سابق من اليوم، حيث تنتشر قواته في تسعة مواقع عسكرية.
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