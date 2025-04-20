الجيش الإسرائيلي: نسيطر على نقاط رئيسية في سوريا

اعتبر ، ، أن وجود قواته في مناطق يهدف إلى "الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة".

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وأضاف خلال زيارة مناطق تسيطر عليها في جنوب اليوم الأحد: "نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه"، وفقا لما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".



وزار الإسرائيلي، جنوب سوريا في وقت سابق ، حيث تنتشر قواته في مواقع عسكرية.