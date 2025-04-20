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حذر ، ، الأحد، من مستويات التحريض، واحتمال وقوع جرائم قتل سياسية.وقال في بيان: "أحذر استنادا إلى معلومات استخباراتية قاطعة: نحن في طريقنا إلى كارثة أخرى. هذه المرة ستأتي من الداخل".وأضاف: "مستويات التحريض والجنون غير مسبوقة. ستكون هناك جرائم قتل سياسية هنا. سيقتل ".وتابع: "التهديدات الأكثر عددا موجهة إلى رئيس جهاز ".وطالب رئيس الوزراء بـ"وقف هذا الأمر. الأمر متروك لك. أسكتوا وزرائكم، وابنكم في ميامي. بدلا من دعم التحريض، ادعموا الشاباك، وقوات الأمن، والأنظمة التي تُبقي حيا".واعتبر لابيد أن "من يدير الحكم منذ 7 تشرين الاول 2023 هو المسؤول عن التحريض".وفي بيانه، قال لابيد أيضا: "نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل".وشدد على أنه "كان يتوجب على رئيس الشاباك الاستقالة منذ أحداث 7 تشرين الاول بسبب فشله". (سكاي نيوز)