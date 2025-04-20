Advertisement

عربي-دولي

لابيد يحذر: نحن في طريقنا لـ"كارثة الداخل"

Lebanon 24
20-04-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1349882-638807788077992864.jpg
Doc-P-1349882-638807788077992864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الأحد، من مستويات التحريض، واحتمال وقوع جرائم قتل سياسية.
Advertisement


وقال لابيد في بيان: "أحذر استنادا إلى معلومات استخباراتية قاطعة: نحن في طريقنا إلى كارثة أخرى. هذه المرة ستأتي من الداخل".

وأضاف: "مستويات التحريض والجنون غير مسبوقة. ستكون هناك جرائم قتل سياسية هنا. سيقتل اليهود يهودا".

وتابع: "التهديدات الأكثر عددا موجهة إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار".

وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"وقف هذا الأمر. الأمر متروك لك. أسكتوا وزرائكم، وابنكم في ميامي. بدلا من دعم التحريض، ادعموا الشاباك، وقوات الأمن، والأنظمة التي تُبقي هذا البلد حيا".

واعتبر لابيد أن "من يدير الحكم منذ 7 تشرين الاول 2023 هو المسؤول عن التحريض".

وفي بيانه، قال لابيد أيضا: "نحن معرضون لاغتيالات سياسية من الداخل".

وشدد على أنه "كان يتوجب على رئيس الشاباك الاستقالة منذ أحداث 7 تشرين الاول بسبب فشله". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: وفقا لمعلومات استخباراتية فحن في طريقنا لكارثة وهذه المرة ستكون من الداخل
lebanon 24
21/04/2025 14:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph" يُحذر: الوقت ينفد لوقف القنبلة النووية الإيرانية
lebanon 24
21/04/2025 14:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات ديبلوماسية لبنانية وانتقاد داخلي لـ"صمت" وزير الخارجية
lebanon 24
21/04/2025 14:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروبا تحذّر من الحرب: خزّنوا الطعام والدواء لـ "72 ساعة"
lebanon 24
21/04/2025 14:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2025-04-21
07:05 | 2025-04-21
07:00 | 2025-04-21
06:55 | 2025-04-21
06:15 | 2025-04-21
05:14 | 2025-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24