إيران: جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا ستعقد في مسقط

أعلن نائب أبادي، أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة على مستوى الخبراء، المقررة يوم 23 نيسان الجاري، ستعقد بحضور وسطاء في .

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وقال غريب أبادي أمام لجنة الأمن الوطني في : "يُعقد اجتماع الخبراء الفنيين لبحث تفاصيل المفاوضات في مسقط بحضور وسطاء. تعمل حاليا على وضع مبادئ إجراء المفاوضات".



كما أضاف الإيراني أن بلاده تؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم، وأن هذه المسألة تعد خطا في المفاوضات بالنسبة لطهران.



تفكيك البنية التحتية النووية

في موازاة ذلك، أفادت " هايوم" نقلاً عن مصادر ، إن مفاوضات أميركا مع ستنهار بمجرد تقديم لمطالبها.



بدوره، كشف مسؤول أميركي أن يدير المفاوضات مع إيران بطريقته ويعلم ما يفعله.



وأضاف أن متمسكة بتفكيك البنية التحتية النووية .