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عربي-دولي

إيران: جولة المفاوضات المقبلة مع أميركا ستعقد في مسقط

Lebanon 24
20-04-2025 | 14:41
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أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، أن المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة على مستوى الخبراء، المقررة يوم 23 نيسان الجاري، ستعقد بحضور وسطاء في سلطنة عمان.
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وقال غريب أبادي أمام لجنة الأمن الوطني في البرلمان الإيراني: "يُعقد اجتماع الخبراء الفنيين لبحث تفاصيل المفاوضات في مسقط بحضور وسطاء. تعمل الأطراف حاليا على وضع مبادئ إجراء المفاوضات".

كما أضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم، وأن هذه المسألة تعد خطا أحمر في المفاوضات بالنسبة لطهران.

تفكيك البنية التحتية النووية
في موازاة ذلك، أفادت "إسرائيل هايوم" نقلاً عن مصادر قولها، إن مفاوضات أميركا مع إيران ستنهار بمجرد تقديم واشنطن لمطالبها.

بدوره، كشف مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب يدير المفاوضات مع إيران بطريقته ويعلم ما يفعله.

وأضاف أن إدارة ترامب متمسكة بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية.
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