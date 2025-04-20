الحوثيون يعلنون فرض عقوبات على 15 شركة أميركية مصنعة للأسلحة لدعمها إسرائيل

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أعلن مركز تنسيق العمليات اليمني، التابع للحوثيين، ضم 15 شركة أميركية مصنعة للأسلحة إلى "قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني" (SUZE).وقالت إدارة مركز (HOCC): "لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 تشرين الاول 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من ".وأشارت الإدارة إلى أن هذه الأفعال "تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ (2024) بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب"، مبينة أن هذا الإجراء يأتي "في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر بحق والنساء في ، ولا سيما في ".وأوضحت الإدارة أنه "عند استمرار الشركات المدرجة في قائمة (SUZE) في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص المدرجين أو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلا عن المتعاملين معها"، حسب الوكالة.ونوهت إدارة مركز (HOCC) إلى أن "الإجراءات المتخذة من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء". (روسيا اليوم)