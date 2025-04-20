Advertisement

عربي-دولي

إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة

Lebanon 24
20-04-2025 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1349912-638807888334814865.jpg
Doc-P-1349912-638807888334814865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر خبراء قانونيون من أن رفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية قد يؤدي إلى أزمة دستورية، وسط تصاعد المواجهات بين السلطة القضائية والتنفيذية.
Advertisement


في عدة حالات، صرح قضاة فيدراليون بأن إدارة ترامب لا تتخذ خطوات كافية للالتزام بالأحكام. والمحاكم ليست عاجزة، إذ بإمكانها معاقبة السلطة التنفيذية لإجبارها على الامتثال، كما يقول الخبراء.


على سبيل المثال، في قضية كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، المواطن الأميركي الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قضت المحكمة العليا بإعادته، لكن إدارة ترامب لم تنفذ القرار، مما دفع قضاة فيدراليين إلى التهديد بإصدار أحكام بازدراء ضد الإدارة.

ووصف ديفيد نول، أستاذ القانون بجامعة "روتغرز"، موقف الإدارة بأنه "سخيف"، قائلا: "إنهم يتجاهلون المحكمة فعليا".

وفي قضية منفصلة، اتهم القاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ إدارة ترامب بتحدي أوامره بوقف ترحيل أعضاء عصابات فنزويلية مزعومة، بينما دافعت الإدارة بأن الترحيل كان جاريًا بالفعل فوق المياه الدولية.

ومن جهتها، هددت القاضية بولا شينيس باتخاذ إجراءات بازدراء إذا لم يتم إعادة أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة، في حين أكد البيت الأبيض التزامه بقرار المحكمة العليا، لكنه زعم أن السلفادور رفضت إعادته.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، لوكالة "أكسيوس" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، بأن "الإدارة ملتزمة تماما بأحكام المحكمة العليا. وكان قرار المحكمة واضحا لأي مراقب محايد: فالمحاكم الأميركية تفتقر إلى السلطة لإجبار الرئيس على إجبار دولة أجنبية على إعادة إرهابي أجنبي من عصابة إم إس-13".

وأضاف: "كما ظهر علنا أمس، ناقش الرئيس ترامب الأمر مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، الذي أكد بحزم أن بلاده لن تعيد هذا الشخص. لقد تم حل المشكلة".

ووفقا لخبراء، للمحاكم الفيدرالية سلطة فرض غرامات أو حتى اعتقالات في حالات ازدراء المحكمة المدنية، لكن تنفيذ ذلك يعتمد على تعاون وزارة العدل.

وحذرت القاضية المتقاعدة نانسي غيرتنر من أن أي توجيه رئاسي بعدم الامتثال قد يؤدي إلى "أزمة دستورية شاملة"، بينما أشار نول إلى أن مثل هذا التصرف سيكون "غير قانوني تماما".

وتثير هذه المواجهات تساؤلات حول حدود سلطة المحاكم في إجبار السلطة التنفيذية على الامتثال، خاصة في ظل ندرة السوابق التاريخية لمواقف مماثلة.

كما يُتوقع أن تستمر الأزمة في التصاعد مع تزايد التحديات القضائية ضد سياسات ترامب، مما يضع النظام الدستوري الأميركي أمام اختبار حاسم. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
اعتقالات تعسفية ومحاولات اغتيال.. اتهامات خطيرة تواجه إيران!
lebanon 24
21/04/2025 14:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نعتزم استئناف قرار قاض فيدرالي بشأن ملاحقة مسؤولين في إدارة ترمب بتهمة ازدراء المحكمة في قضية ترحيل مهاجرين غير نظاميين
lebanon 24
21/04/2025 14:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الإعلان الدستوري السوري: اكتشفنا أن المحكمة الدستورية التي عينها نظام الأسد لا تزال موجودة
lebanon 24
21/04/2025 14:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا الأميركية توجه إدارة ترامب بوقف ترحيل أي مهاجر فنزويلي محتجز مؤقتا
lebanon 24
21/04/2025 14:16:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2025-04-21
07:05 | 2025-04-21
07:00 | 2025-04-21
06:55 | 2025-04-21
06:15 | 2025-04-21
05:14 | 2025-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24