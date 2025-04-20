"كان": جهات أجنبية مسؤولة عن توزيع فيديو حرق الأقصى

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ذكرت هيئة ، أن "جهات أجنبية نشرت الذي أثار جدلا لاحتوائه على مشاهد لحرق الاقصى وظهور الهيكل مكانه".وقالت إن تحقيقا أجري في اسرائيل حول مصدر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة، وخلص إلى أنه "تم توزيعه من قبل عناصر أجنبية".وحظي الفيديو باهتمام كبير على ، وأدانته وقطر والإمارات ، مستنكرة "الدعوات إلى تدمير من قبل المتطرفين".وتصاعدت في الآونة الأخيرة التوترات في بسبب دعوات تحريضية من منظمات استيطانية إسرائيلية، تضمنت نشر فيديو منتج بتقنية يظهر تفجير المسجد وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، تحت عنوان "العام القادم في القدس".ووصفت الخارجية الدعوات التي التحريضية بأنها "ممنهجة" تثير مخاوف من تصعيد خطير، خاصة في ظل ما ينظر إليه كضعف في ردود الفعل الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.وتتزامن هذه الأحداث مع استمرار الاعتداءات على في القدس، بما في ذلك منع وصولهم إلى كنائسهم خلال الأعياد ، مما يفاقم التوترات والسياسية في المنطقة.وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متزايدة للمجتمع الدولي بسبب ما يوصف بـ"الصمت" أو "الضعف" في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، ومخالفة لقرارات مثل القرار 478 (1980) الذي يرفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وقرارات اليونيسكو التي تؤكد على الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى. (روسيا اليوم)