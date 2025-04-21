الخارجية الأميركية: واشنطن تبقى ملتزمة بتحقيق وقف النار الشامل في أوكرانيا

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قال مصدر في لمراسل تاس أمس الأحد، إن تظل ملتزمة بتحقيق وقف إطلاق النار الكامل والشامل في .وخلال تعليقه على ما ذكرته وكالة حول دعم الجانب الأميركي لهدنة الفصح التي أعلنها الرئيس ، أضاف المصدر: "نحن نبقى ملتزمين بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وشامل".وشدد المصدر على أنه كان يجب إنهاء الصراع ووقف القتال في أوكرانيا منذ فترة طويلة.ووفقا له، "أجرى وفد مناقشات مشجعة في الأسبوع الماضي، وعلى خلفية ذلك قال ماركو روبيو في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي لافروف إن ممكن إذا به جميع ".يوم أمس الأحد، كتب الرئيس الأميركي على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social منشورا أعرب فيه عن أمله في أن تتوصل وأوكرانيا إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل.وكان الرئيس قد أعلن يوم 19 نيسان الجاري، خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، عن وقف جميع العمليات حتى الساعة 00:00 من يوم 21 نيسان بتوقيت وذلك بمناسبة حلول عيد الفصح.وفي وقت لاحق، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، إن الجانب الأوكراني لم يلتزم بهدنة عيد الفصح، وقصف المواقع والمنشآت العسكرية المدنية والعسكرية خلال تلك الفترة بما في ذلك باستخدام راجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس". (روسيا اليوم)