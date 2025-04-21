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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: واشنطن تبقى ملتزمة بتحقيق وقف النار الشامل في أوكرانيا

Lebanon 24
21-04-2025 | 00:39
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قال مصدر في وزارة الخارجية الأميركية لمراسل وكالة تاس أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتحقيق وقف إطلاق النار الكامل والشامل في أوكرانيا.
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وخلال تعليقه على ما ذكرته وكالة رويترز حول دعم الجانب الأميركي لهدنة الفصح التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، أضاف المصدر: "نحن نبقى ملتزمين بتحقيق وقف إطلاق نار كامل وشامل".


وشدد المصدر على أنه كان يجب إنهاء الصراع ووقف القتال في أوكرانيا منذ فترة طويلة.

ووفقا له، "أجرى وفد أمريكي مناقشات مشجعة في باريس الأسبوع الماضي، وعلى خلفية ذلك قال وزير الخارجية ماركو روبيو في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن السلام ممكن إذا التزمت به جميع الأطراف".

يوم أمس الأحد، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social منشورا أعرب فيه عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس بوتين قد أعلن يوم 19 نيسان الجاري، خلال اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، عن وقف جميع العمليات العسكرية حتى الساعة 00:00 من يوم 21 نيسان بتوقيت موسكو وذلك بمناسبة حلول عيد الفصح.

وفي وقت لاحق، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، إن الجانب الأوكراني لم يلتزم بهدنة عيد الفصح، وقصف المواقع والمنشآت العسكرية المدنية والعسكرية خلال تلك الفترة بما في ذلك باستخدام راجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس". (روسيا اليوم)
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