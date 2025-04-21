"أنا قريب من آلام المسيحيين".. هكذا ودّع البابا فرنسيس العالم بعد قداس عيد الفصح (فيديو)

ظهر البابا فرنسيس أمس الأحد من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، في ظهور مفاجئ له في عيد الفصح، والذي كان آخر ظهور له قبل وفاته الاثنين.





وفي رسالة البابا فرنسيس إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الفصح 202، والتي نشرها الفاتيكان، قال البابا : "أنا قريب من آلام في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين: والفلسطيني"، مشددا على أن "تزايد مناخ معاداة السامية الذي ينتشر في أرجاء العالم يبعث على القلق الشديد".



وأضاف: "في الوقت عينه، يتوجّه إلى شعب غزة، ولا سيما إلى فيها، حيث ما يزال النزاع الرهيب يولِّد الموت والدمار، ويسبب وضعا إنسانيا مروّعا ومشينا"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ومساعدة الشعب الذي يتضور جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده ".

الظهور الأخير للبابا فرنسيس في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أمس الأحد pic.twitter.com/czlAn1qs06 — Annahar (@Annahar) April 21, 2025 Advertisement



وتابع قائلا: "لنصل من أجل الجماعات المسيحية في وسوريا التي تتوق إلى الاستقرار والمشاركة في مصير بلادها، فيما تمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخها.كما أتوجّه بفكر خاص إلى شعب اليمن الذي يعيش إحدى الأزمات المستمرّة في العالم بسبب الحرب، وأدعو الجميع إلى إيجاد حلول من خلال حوار بناء".



وكانت آخر شخصية التقاها البابا هي جيه دي فانس، الأمريكي



وقدم البابا لفانس ثلاث بيضات شوكولاتة كبيرة لعيد الفصح لأطفال فانس الثلاثة الصغار الذين لم يحضروا، بالإضافة إلى ربطة عنق ومسابح من الفاتيكان.



وقال فانس للبابا: "أعلم أنك لم تكن بصحة جيدة، لكن من الجيد رؤيتك بصحة أفضل. شكرا لك لمقابلتي".





يذكر أنه تم نقل البابا إلى مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي يوم الجمعة 14 شباط 2025، بعد معاناته من نوبة التهاب شعبي استمرت عدة أيام.



تدهورت الحالة الصحية للبابا فرنسيس تدريجيا، وشخص الأطباء إصابته بالتهاب رئوي ثنائي الجانب يوم الثلاثاء 18 شباط.



بعد 38 يوما في المستشفى، عاد البابا إلى مقر إقامته في الفاتيكان بكازا سانتا مارتا لمواصلة تعافيه.



ووفقا لرئيس الأساقفة دييغو رافيلي، سيد المراسم الرسولية، فقد طلب البابا فرنسيس تبسيط مراسم الجنازة والتركيز على " إيمان الكنيسة بجسد المسيح القائم من الموت". وتابع قائلا: "لنصل من أجل الجماعات المسيحية في وسوريا التي تتوق إلى الاستقرار والمشاركة في مصير بلادها، فيما تمرّ بمرحلة دقيقة من تاريخها.كما أتوجّه بفكر خاص إلى شعب اليمن الذي يعيش إحدى الأزمات المستمرّة في العالم بسبب الحرب، وأدعو الجميع إلى إيجاد حلول من خلال حوار بناء".وكانت آخر شخصية التقاها البابا هي جيه دي فانس، الأمريكيوقدم البابا لفانس ثلاث بيضات شوكولاتة كبيرة لعيد الفصح لأطفال فانس الثلاثة الصغار الذين لم يحضروا، بالإضافة إلى ربطة عنق ومسابح من الفاتيكان.وقال فانس للبابا: "أعلم أنك لم تكن بصحة جيدة، لكن من الجيد رؤيتك بصحة أفضل. شكرا لك لمقابلتي".يذكر أنه تم نقل البابا إلى مستشفى أغوستينو جيميلي الجامعي يوم الجمعة 14 شباط 2025، بعد معاناته من نوبة التهاب شعبي استمرت عدة أيام.تدهورت الحالة الصحية للبابا فرنسيس تدريجيا، وشخص الأطباء إصابته بالتهاب رئوي ثنائي الجانب يوم الثلاثاء 18 شباط.بعد 38 يوما في المستشفى، عاد البابا إلى مقر إقامته في الفاتيكان بكازا سانتا مارتا لمواصلة تعافيه.ووفقا لرئيس الأساقفة دييغو رافيلي، سيد المراسم الرسولية، فقد طلب البابا فرنسيس تبسيط مراسم الجنازة والتركيز على " إيمان الكنيسة بجسد المسيح القائم من الموت".