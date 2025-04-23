زلزال ضرب اسطنبول... هذه قوّته

هز قوي مباني إسطنبول، اليوم الأربعاء.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.02 على مقياس ريختر ضرب .وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالزلزال. (العربية)