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زلزال ضرب اسطنبول... هذه قوّته

Lebanon 24
23-04-2025 | 05:50
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هز زلزال قوي مباني إسطنبول، اليوم الأربعاء. 
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وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.02 على مقياس ريختر ضرب تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالزلزال. (العربية) 
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