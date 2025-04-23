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عربي-دولي

هذه آخر تطورات محادثات إيران - أميركا.. ما الجديد؟

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:33
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كشف مصدر لشبكة "CNN" الأميركية أنّ المحادثات بين أميركا وإيران المتعلقة ببرنامج طهران النووي، ستعقد السبت، على المستويين السياسي والفني، إلا أنّ التخطيط لم يُحدد بعد، لذا من المُحتمل أن يتغير مجدداً.
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وقال المصدر إن الفريق الفني الأميركي سيتكون من وزارات مُختلفة، ومن المُتوقع أن يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة.
 
 
وستُمثل المحادثات السياسية، الجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين، بينما ستكون هذه الجولة الأولى من المحادثات الفنية بين البلدين.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بعد الجولة الثانية من المحادثات في روما، السبت، إذ عُقدت الجولة الأولى في العاصمة العُمانية مسقط. (CNN)
 
 
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