هذه آخر تطورات محادثات إيران - أميركا.. ما الجديد؟

كشف مصدر لشبكة "CNN" الأميركية أنّ المحادثات بين أميركا وإيران المتعلقة ببرنامج ، ستعقد السبت، على المستويين السياسي والفني، إلا أنّ التخطيط لم يُحدد بعد، لذا من المُحتمل أن يتغير مجدداً.

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وقال المصدر إن الفريق الفني الأميركي سيتكون من وزارات مُختلفة، ومن المُتوقع أن يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة.

وستُمثل المحادثات السياسية، الثالثة من المحادثات بين الجانبين، بينما ستكون هذه الجولة الأولى من المحادثات الفنية بين .



وأعربت كل من وإيران عن تفاؤلها بعد الجولة الثانية من المحادثات في ، السبت، إذ عُقدت الجولة الأولى في العاصمة العُمانية مسقط. (CNN)