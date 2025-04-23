المباني اهتزّت وأمواج غير إعتياديّة... مشاهد جديدة مُرعبة لزلزال تركيا (فيديو)

رصد أمواج غير اعتيادية في بحر مرمرة عقب #زلزال_اسطنبول pic.twitter.com/xtOQfR8F8b — تركيا اليوم (@TurkeyToday3) April 23, 2025

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كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ فيديو آخر لاهتزاز المنازل والمباني، تزامناً مع وقوع الزلزال.

زلزال في اسطنبول -اسنيورت قبل دقائق

رحمتك يارب pic.twitter.com/714CEs5COE — ali (@alimicro23) April 23, 2025

كذلك، تمّ التداول بفيديو للحظة وقوع الزلزال أثناء بثّ مباشر لقناة " تركيا"، ودخول مذيعة الأخبار في حالة من الهلع أثناء إعلانها أنّ زلزالاً يضرب اسطنبول.