المباني اهتزّت وأمواج غير إعتياديّة... مشاهد جديدة مُرعبة لزلزال تركيا (فيديو)

رصد أمواج غير اعتيادية في بحر مرمرة عقب #زلزال_اسطنبول pic.twitter.com/xtOQfR8F8b
— تركيا اليوم (@TurkeyToday3) April 23, 2025
رصد أمواج غير اعتيادية في بحر مرمرة عقب #زلزال_اسطنبول pic.twitter.com/xtOQfR8F8b
زلزال في اسطنبول -اسنيورت قبل دقائق
رحمتك يارب الطف فينا pic.twitter.com/714CEs5COE
— ali (@alimicro23) April 23, 2025
زلزال في اسطنبول -اسنيورت قبل دقائق
رحمتك يارب الطف فينا pic.twitter.com/714CEs5COE
🔴 | 🇹🇷
زلزال بقوة 6.2 يضرب العاصمة التركية إسطنبول #تركيا_الان
pic.twitter.com/N68trg2nj4
— naif (@almutowa) April 23, 2025
🔴 | 🇹🇷
زلزال بقوة 6.2 يضرب العاصمة التركية إسطنبول #تركيا_الان
pic.twitter.com/N68trg2nj4
🎥 لحظة وقوع الزلزال في #إسطنبول أثناء بث قناة CNN Türk. pic.twitter.com/z3De1OSvxK
— سنا ترك (@SenaTurkNews) April 23, 2025
🎥 لحظة وقوع الزلزال في #إسطنبول أثناء بث قناة CNN Türk. pic.twitter.com/z3De1OSvxK