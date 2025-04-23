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عربي-دولي

المباني اهتزّت وأمواج غير إعتياديّة... مشاهد جديدة مُرعبة لزلزال تركيا (فيديو)

Lebanon 24
23-04-2025 | 07:29
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نشرت "تركيا اليوم" فيديو جديد للحظة حدوث الزلزال في بحر مرمرة.
 
 
وتمّ رصد أمواج غير إعتياديّة في بحر مرمرة عقب زلزال اسطنبول، الذي بلغت قوّته 6.2 على مقياس ريختر.
 
 
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