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عربي-دولي

25 عاماً.. حكم مرتقب على هادي مطر طاعن سلمان رشدي

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:22
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يصدر اليوم الأربعاء، حكم نهائي على المهاجم الذي طعن الروائي البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي، قد يصل إلى السجن 25 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".
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وكان هادي مطر طعن سلمان رشدي وأفقده البصر جزئياً على خشبة المسرح في معهد فني في نيويورك عام 2022، ويواجه اليوم حكماً نهائياً، بعد أربعة أشهر من إدانته بمحاولة القتل من الدرجة الثانية.

وستُعقد جلسة النطق بالحكم في محكمة مقاطعة تشوتاوكوا على بُعد 3 أميال من المكان الذي اعتدى فيه مطر على رشدي خلال خطابه في مهرجان أدبي حول موضوع "الوطن" وحماية الكُتّاب من الأذى. (ارم نيوز)
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