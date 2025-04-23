25 عاماً.. حكم مرتقب على هادي مطر طاعن سلمان رشدي

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يصدر اليوم الأربعاء، حكم نهائي على المهاجم الذي طعن الروائي من أصل هندي، ، قد يصل إلى 25 عاماً، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".وكان طعن وأفقده البصر جزئياً على خشبة المسرح في فني في عام 2022، ويواجه اليوم حكماً نهائياً، بعد أربعة أشهر من إدانته بمحاولة القتل من الدرجة الثانية.وستُعقد جلسة النطق بالحكم في تشوتاوكوا على بُعد 3 أميال من المكان الذي اعتدى فيه مطر على رشدي خلال خطابه في أدبي حول موضوع "الوطن" وحماية الكُتّاب من الأذى. (ارم نيوز)